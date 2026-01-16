تريزيجيه: الجميع لم يقصر داخل المنتخب و بذلنا قصارى جهدنا ولم يحالفنا التوفيق

أكد محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر إن الجميع بذل قصاري جهده لتحقيق التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية .

واضاف في تصريحات المؤتمر الصحفي :"بنعتذر عن عدم التأهل للنهائي ، وأؤكد أن الجميع بذل قصاري جهده ولكن هذه هي كرة القدم ".

⁠

وتابع :"كنا نلعب لتحقيق اللقب وهو هدفنا من بداية البطولة ".

⁠

وأكمل:"الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أدي دوره علي أكمل وجه و الجميع لم يقصر داخل المنتخب و بذلنا قصارى جهدنا ، ولم يحالفنا التوفيق ".

واشار :"منتخب نيجيريا فريق قوي و يضم لاعبين كبار و لكننا جاهزون للفوز ".

وختم تصريحاته:"أشكر الجميع داخل منتخب مصر سواء جهاز طبي و إداري وعمال المهمات الجميع بذلوا مجهودات كبيرة".