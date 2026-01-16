مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية

استقبل مطار سفنكس الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من دولة الكويت، في خطوة تعكس دعم حركة السفر وتعزيز الربط الجوي بين مصر والكويت.

وصل على متن رحلة الوصول 108 ركاب، فيما غادر على متن رحلة السفر 130 راكبًا، وسط انتظام تام في إجراءات التشغيل وسلاسة في تقديم الخدمات للركاب.

وشهدت الرحلة أجواء احتفالية خاصة، في لفتة توضح حفاوة الاستقبال وحرص مطار سفنكس الدولي على تقديم تجربة سفر متميزة ومرحِّبة للراكبين الجدد.

ومن المقرر تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا للخطوط الجوية الكويتية من وإلى مطار سفنكس الدولي، بما يسهم في تنشيط حركة السفر وإتاحة مزيد من خيارات التنقل أمام المسافرين.

ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة المصرية للمطارات المستمرة لتوسيع شبكة الخطوط الجوية بمطاراتها المختلفة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.