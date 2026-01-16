قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 ألف جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للضريبة العقارية
رضا بهلوي يطالب الولايات المتحدة باستهداف الحرس الثوري الإيراني
رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
تشاد: الدعم السريع قتلت 7 جنود في اشتباكات على الحدود مع السودان
مناهضة الاحتلال: اجتماعات القاهرة بارقة أمل لوقف الحرب وبدء إعمار غزة
ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
حوادث

قاتل سائق توك توك بالخليفة: خلصت عليه علشان أشتري مخدرات

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة في واقعة قيام شخصين بقتل سائق توك توك في منطقة الخليفة.

اعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، أنه تخلص من المجني عليه بسبب الاستيلاء على التوك توك وبيعه لشراء المخدرات.

كما أقر المتهمان الأول والثاني - بتحقيقات النيابة العامة - بأنهما وعلى أثر حاجتهما للمال لشراء المواد المخدرة، اتفقا على استدراجه إلى محل الواقعة واستقلا دراجته النارية لشراء المواد المخدرة ، وما ان وصلا لمقصدهما تظاهر المتهم الأول بسقوط قداحه وطلب منه التوقف، فباغته المتهم الثاني بضربة بسلاح أبيض استقرت برقبته وكال له المتهم الأول ضربتين استقرتا برأسه بسلاح أبيض فهوى المجني عليه قتيلاً ، فلاذا بالفرار.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقاً لاتهامهما بقتل آخر في منطقة الخليفة بالقاهرة.

وكشف أمر الإحالة عن شهادة مجري التحريات والذي أكد أنه على اثر بلاغ الشاهد الأول بالعثور على جثمان المجني عليه اجرى تحرياته السرية والتي ادانت المتهمين بارتكاب لمرورهما بضائقة ماليه- فعزما على استدراج أحد قائدي الدرجات النارية (توكتوك) وقتله وسرقة دراجته فاعدوا الخطة الاجرامية لتنفيذ مخططهما الاجرامي واعدلذلك الغرض سلاحين حيث استوقفا المجني عليه حال مروره بمركبة توك توك.

وأوضح أمر الإحالة، أن المجني عليه حاول الدفاع عن نفسه حتى كال له المتهم الأول طعنتين بالسلاح الأبيض استقرتا بالرأس فسقط قتيلاً، تاركين جثمانه بالطريق، فاستوليا على مركبته ولاذا بالفرار.

وأضاف، مجري التحريات، انه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين حيث تمكن من ضبطهما وبحوزتهما السلاحين الابيضين والمركبة الخاصة بالمجنى عليه، وبمواجهتهما اقروا بارتكاب الواقعة على النحو السالف بيانه.

كما اقر المتهمان الأول والثاني - بتحقيقات النيابة العامة - بأنما وعلى أثر حاجتهما للمال لشراء المواد المخدرة، تخيرا المجنى عليه، واتفقا على استدراجه إلى محل الواقعة واستقلا دراجته النارية لشراء المواد المخدرة، وما ان وصلا لمقصدهما تظاهر المتهم الأول بسقوط قداحته وطلب منه التوقف، فباغته المتهم الثاني بضربة بسلاح ابيض استقرت برقبته وكال له المتهم الأول ضريتين استقرتا برأسه بسلاح ابيض فهوى المجني عليه قتيلاً ، فلاذا بالفرار بالدراجة النارية.

