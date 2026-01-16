قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
رياضة

التعادل 1-1 يحسم مواجهة النجمة ضد الفتح بالدوري السعودي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

فرض التعادل الإيجابي 1-1، نفسه على مباراة النجمة ضد الفتح، والتي جمعت الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

أهداف النجمة ضد الفتح

تقدم عبدالله العنزي لصالح الفتح في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وتعادل علي جاسم لـ النجمة ضد الفتح في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

النجمة ضد الفتح

وجاء تشكيل فريق النجمة ضد الفتح على النحو التالي:

النجمة ضد الفتح.. تشكيل نجوم عنيزة

النجمة ضد الفتح

وجاء تشكيل فريق الفتح ضد النجمة على النحو التالي:

النجمة ضد الفتح.. تشكيل النموذجي

النجمة ضد الفتح.. ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة، رفع النجمة رصيده لـ3 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، فيما رفع الفتح رصيده لـ21 نقطة في المركز التاسع.

النجمة ضد الفتح النجمة الفتح دوري روشن

