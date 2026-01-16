التعادل 1-1 يحسم مواجهة النجمة ضد الفتح بالدوري السعودي

فرض التعادل الإيجابي 1-1، نفسه على مباراة النجمة ضد الفتح، والتي جمعت الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

أهداف النجمة ضد الفتح

تقدم عبدالله العنزي لصالح الفتح في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وتعادل علي جاسم لـ النجمة ضد الفتح في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

النجمة ضد الفتح

وجاء تشكيل فريق النجمة ضد الفتح على النحو التالي:

النجمة ضد الفتح

وجاء تشكيل فريق الفتح ضد النجمة على النحو التالي:

النجمة ضد الفتح.. ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة، رفع النجمة رصيده لـ3 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، فيما رفع الفتح رصيده لـ21 نقطة في المركز التاسع.