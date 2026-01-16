قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

طلب إحاطة بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي طب الأسنان وآثارها السلبية الجسيمة

النائبة صافيناز طلعت
النائبة صافيناز طلعت
محمد الشعراوي

تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، وما ترتب عليها من آثار سلبية جسيمة طالت المسار المهني والتعليمي لآلاف الخريجين.

وأوضحت النائبة في طلبها أن الأزمة أدت إلى تعطيل مستقبل أعداد كبيرة من شباب الأطباء، وإهدار الطاقات البشرية المؤهلة التي أنفقت الدولة موارد كبيرة على تعليمها وتأهيلها، فضلًا عن تراجع الثقة في جدوى التعليم الطبي، وغياب الرؤية المستقبلية، وارتفاع معدلات البطالة بين أطباء الأسنان، بما يشكل تهديدًا حقيقيًا لمنظومتي الصحة والتعليم في مصر.

وأكدت صافيناز طلعت أن استمرار الأزمة دون حلول واضحة وعادلة؛ ينذر بكارثة مهنية وصحية، ويؤدي إلى إهدار استثمارات الدولة في رأس المال البشري، مطالبة بالكشف عن أسباب استمرار الأزمة، وغياب جدول زمني واضح لحركات التكليف، وعدم تفعيل الحلول التي سبق أن تقدمت بها النقابة العامة لأطباء الأسنان.

وطالبت النائبة، الحكومة، بالالتزام بالتكليف الكامل لخريجي كليات طب الأسنان الذين التحقوا بالدراسة قبل عام 2022، أي قبل صدور توصية “التكليف حسب الاحتياج”، حفاظًا على المراكز القانونية المستقرة، إلى جانب تحديد موعد سنوي ثابت لإعلان حركة التكليف، أسوة بباقي المهن الطبية، بما يحقق الشفافية والاستقرار الوظيفي.

ودعت إلى تفعيل الحلول المرحلية والمبتكرة التي قدمتها النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، والتي تشمل إنهاء خدمة المنقطعين عن التكليف لتوفير ما بين 9 و12 ألف مكان شاغر، وإمهال من لم يتسلم تكليفه من الدفعة السابقة لمدة عام وترحيله للدفعات التالية بما يوفر نحو 3 آلاف مكان، إلى جانب سرعة الانتهاء من تركيب وحدات الأسنان الجديدة المتوفر لها بنية تحتية، بما يوفر قرابة 4 آلاف فرصة عمل.

وشددت على أهمية إلغاء الانتداب المتعدد والاكتفاء بمكان عمل واحد للأطباء المنتدبين، وتفعيل نظام الفترة المسائية بجميع الوحدات والمنشآت الصحية، والاستفادة من خريجي كليات طب الأسنان في المبادرات الرئاسية الصحية، وكذلك في الهيكل الإداري والفني لوزارة الصحة والسكان.

وطالبت بدراسة مقترحات زيادة عدد كراسي الأسنان على مستوى الجمهورية لمواكبة الزيادة السكانية، وإنشاء مشروع للصحة المدرسية لطب الأسنان على مستوى الجمهورية.

وأشارت النائبة إلى أن تطبيق هذه المقترحات من شأنه توفير نحو 25 ألف مكان شاغر، بخلاف الاحتياجات السنوية، وهو ما يكفي لتكليف الخريجين الذين كانوا على مقاعد الدراسة وقت صدور توصية التكليف حسب الاحتياج.

واختتمت صافيناز طلعت، بمطالبة الحكومة بسرعة التحرك لتقديم حلول نهائية وعادلة للأزمة، حفاظًا على مستقبل شباب الأطباء، ودعمًا لمنظومة الصحة والتعليم، وحماية لموارد الدولة.

