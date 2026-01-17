22 يناير..بدء النسخة الثالثة من معرض تعميق التصنيع المحلي

ينطلق معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية في نسخته الثالثة تحت رعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة و النقل و المواصلات و المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر صالة 4 في الفترة من ٢٢ الى ٢٤ يناير في تمام الساعة العاشرة صباحا .

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ان المعرض هذا العام يقام بمشاركة ٢٥٠ شركة داخل قاعة ٤ على مساحة ٢٥٠٠ متر وتعد ابرز القطاعات المشاركة من شركات الآلات و المعدات و الشركات المغذية لصناعة السيارات وتشكيل المعادن .

وأشار إلى انه تم توجيه جميع الهيئات و الجهات التابعة لوزارة الصناعة و لعدد كبير من السفارات العربية والأجنبية و جميع الشركات و الأعضاء بالغرفة لزيارة المعرض .

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية للمعرض عام ٢٠٢٥ وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي مما أدى إلى تراجعت الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وكل هذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.

ونقوم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية المنظمة للمعرض بدعوة جميع العارضين وتحمل تكاليف المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية كنوع من الدعم والمساندة لمصنعي وأعضاء الغرفة الذين يزيد عدده عن ١٥ الف مشارك يمثلون ١٥ الف منشأة صناعية هندسية في مصر.

ووجهت الغرفة الدعوة لجموع المصنعين لزيارة المعرض و الاستفادة من العارضين وتحقيق تكامل صناعي للحد من فاتورة الاستيراد لمستلزمات صناعة هذا القطاع الهام مؤكدا ان المعرض مفتوح لزيارة الجميع بدون استثناء ومجانا لجميع الزوار.