أبرز جهود محافظة الوادي الجديد بالمراكز في رفع كفاءة المرافق

أعلنت محافظ الوادي الجديد عن أبرز جهود الوحدات المحلية بالمراكز في رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ خلال الفترة من ١٠ إلى ١٥ يناير ٢٠٢٦م.

مركز الخارجة

خدمات تموينية ودعم غذائي

▪️استمرار تشغيل سوق اليوم الواحد بعدد من القرى وتوفير الخضروات بأسعار مخفضة.

▪️استمرار عمل المنافذ الثابتة لطرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة.

▪️تكثيف المتابعة التموينية لضمان جودة الخبز والالتزام بالأوزان.

مرافق وبنية تحتية

▪️متابعة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب بعدد من القري ومعالجة الأعطال الطارئة.

▪️صيانة وتركيب كشافات إنارة وتحسين كفاءة الشبكات بعدد من المناطق.

تحسين بيئي وتجميل

▪️تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بالمدينة والقرى.

▪️تهذيب وتقليم الأشجار لتحسين الرؤية المرورية والمظهر العام.

أملاك دولة وتنظيم عمراني

▪️متابعة أراضي الدولة ميدانيًا ومنع أي محاولات تعدٍ وفق الإجراءات القانونية.

لقاءات المواطنين

▪️استمرار عقد لقاءات رؤساء الوحدات المحلية القروية مع المواطنين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

مركز الداخلة

دعم غذائي وخدمات تموينية

▪️استمرار توفير السلع الغذائية عبر منافذ الوحدات المحلية بأسعار مخفضة.

▪️انتظام سوق اليوم الواحد بالسوق الحضاري وتوفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

مرافق وخدمات عامة

▪️تنفيذ أعمال تطوير بعدد من الميادين والمداخل والمنتزهات.

▪️إنشاء وتطوير مظلات انتظار الركاب بعدد من القرى.

▪️ متابعة أعمال تمهيد ومعالجة الطرق الرئيسية والفرعية.

▪️التوسع في أعمال التشجير وتحسين المداخل القروية.

لقاءات المواطنين

▪️استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

مركز الفرافرة

مبادرات غذائية

▪️انتظام سوق "اليوم الواحد" وتوفير لحوم بلدية وأسماك طازجة ضمن مبادرات دعم الغذاء.

تحسين بيئي وسلامة مرورية

▪️تنفيذ حملات نظافة وتهذيب أشجار بالطرق والميادين.

▪️تنفيذ مطبات صناعية على الطرق الرئيسية وصيانة القائم منها لتعزيز عوامل الأمان بشكل مستدام.

مرافق وبنية أساسية

▪️صيانة وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمياه بالمدينة والقرى.

▪️الغسيل الدوري لخزانات ومحطات المياه لضمان جودة الخدمة.

▪️سحب تجمعات مياه الصرف خارج الكتل السكنية.

دعم صحي وتعليمي

▪️ تقديم خدمات طبية مجانية ل ٧٣٠ حالة مرضية من خلال قافلة مجلس الوزراء مع بنك الشفاء.

▪️ متابعة تنظيم مراجعات تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية.

لقاءات المواطنين

▪️استمرار عقد لقاءات رؤساء الوحدات المحلية القروية مع المواطنين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

مركز بلاط

مرافق حيوية وبنية أساسية

▪️إصلاح خطوط مياه رئيسية ومعالجة أعطال بشبكات مياه الشرب.

▪️التعامل الفوري مع أعطال الكهرباء وتحسين كفاءة الإنارة العامة بالقرى.

دعم غذائي وخدمات تموينية

▪️استمرار طرح السلع والخضروات واللحوم بأسعار مخفضة وانتظام سوق اليوم الواحد بعدد من القرى.

▪️متابعة المخابز للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز.

أملاك دولة وتنظيم عمراني

▪️التصدي الفوري للتعديات على أراضي الدولة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.

دعم صحي وتعليمي

▪️تنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد من الوحدات الصحية.

▪️تنظيم مراجعات تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية.

لقاءات المواطنين

▪️استمرار عقد لقاءات رؤساء الوحدات المحلية القروية مع المواطنين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

مركز باريس

منافذ خدمية ودعم غذائي

▪️استمرار تشغيل منافذ بيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بالمدينة والقرى.

تحسين بيئي وتنظيم حضري

▪️تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشوارع والميادين.

▪️متابعة الإشغالات العامة وتحسين الانضباط بالشوارع الرئيسية.

خدمات تموينية وتنظيمية

▪️متابعة المخابز للتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية.

▪️استمرار حصر ومتابعة أراضي الدولة ومنع أي تعديات فى المهد.

لقاءات المواطنين

▪️استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وتواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة جهودها اليومية في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، نحو تحسين مستوى المرافق، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة للمواطنين.