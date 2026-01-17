أسباب التخوف من الذكاء الاصطناعي في المجتمع.. معندوش مشاعر

كشف إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي بدأ ينتشر في كل الحرف والوظائف ودوره زاد بسبب فيروس كورونا بسبب الاعتماد عليه في التعليم وإدخال البيانات خلال أزمة كورونا.



وقال غانم، خلال لقائه مع محمد جوهر، وحياة قطوف، مقدمي “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الدور الدور الكبير للذكاء الاصطناعي حاليا كان المفترض أن يحدث في 2030 على الأقل.

وأضاف أن البيانات الكثيرة لدى الذكاء الاصطناعي والسيرفر وقدرة برامج الذكاء الاصطناعي على التعلم المستمر من الداتا الموجودة فيه جعلنا نرى هذا الدور الكبير للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هناك ناس كثيرة متخوفة من الذكاء الاصطناعي خشية أن يقضي على المهن والحرف، ولكنه أداة بها معلومات ضخمة ليس لديها مشاعر تمتاز بالدقة ولكنها تتسم بالتكرار.

