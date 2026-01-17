تعليم جنوب سيناء: غرفة العمليات تتابع امتحانات الإعدادية على مدار الساعة

أعلن عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غرفة العمليات المُشكَّلة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدًا أنه لم تُسجَّل أي شكاوى من اللجان أو الطلاب خلال امتحانات اليوم.



وأضاف مدير المديرية أن غرفة العمليات شهدت حضور كلٍّ من الأستاذ يسري شاكر نخلة، والأستاذ محمد محمد ياسين، عضوي لجنة الوزارة، لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والاطمئنان على انتظامها داخل اللجان.



وأوضح عتلم أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء بلغ 3681 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 50 لجنة على مستوى المحافظة، حضر منهم اليوم 3574 طالبًا، بينما تغيب 107 طلاب.



وأكد مدير تعليم جنوب سيناء حرص المديرية على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، لافتًا إلى أنه تم توفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات، مع التشديد على تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والشفافية، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



ويُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أعلنت جاهزية 50 لجنة لاستقبال 3681 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بكل من شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم غدًا الأحد في مادتي الجبر والإحصاء، وتكنولوجيا المعلومات.