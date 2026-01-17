القبض على المتهم بالتعدى على مالك مقهى بسلاح أبيض في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالفيوم.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (مالك مقهى "مصاب بجروح متفرقة" – مقيم بدائرة مركز شرطة طامية) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5 الجارى حدثت مشاجرة بينه وبين آخر حال معاتبته له لقيامه بعرقلة نجله أثناء سيره، فقام الأخير على إثر ذلك بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. تولت النيابة العامة التحقيق.





