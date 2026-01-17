رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه الدهار

تابع اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعمال إصلاح الخط المغذي لمحطة مياه الدهار بقطر 600 مم، وذلك في إطار الحرص على انتظام واستمرارية خدمة مياه الشرب للمواطنين.

ووجّه رئيس الشركة فرق التشغيل والصيانة بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال اليوم نفسه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة، لضمان عدم تأثر المناطق المخدومة من الخط، واستمرار ضخ المياه بصورة طبيعية.

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم على أهمية الجاهزية الكاملة لفرق الطوارئ، والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر.