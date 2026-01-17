استقرار أمني في الشيخ مقصود والأشرفية بدمشق مع استمرار عمليات التمشيط ونزع الألغام

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن الحالة الأمنية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب تشهد حالة من الاستقرار، في إطار استكمال العملية الأمنية التي نفذها الجيش السوري قبل ثلاثة أيام.

قوات سوريا الديمقراطية

وأوضح هملو خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع السورية لا تزال تواصل أعمالها في نزع الألغام والبحث عن العبوات الناسفة داخل أنفاق حفرتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتمتد هذه الأنفاق لمئات الأمتار تحت الحيين.

وأضاف أن الفرق المختصة عثرت داخل هذه الأنفاق على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، تشمل مدرعات وراجمات صواريخ، وهو ما يتناقض مع رواية "قسد" التي قالت إن الموجودين في المنطقة هم فقط قوات أمن داخلي "أسايش"، كما تم العثور على عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية والمفخخة، سواء داخل الأنفاق أو المباني السكنية.

علاج المرضى وسكان المنطقة

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن من بين أبرز الاكتشافات العثور على كميات كبيرة من الأسلحة داخل مشفى ياسين، وهو المشفى الوحيد في الحيين، والذي حوّلته "قسد" إلى نقطة عسكرية، رغم أنه كان مخصصًا لعلاج المرضى وسكان المنطقة.

غياب البنية التحتية

ولفت هملو إلى أن الصور التي بثتها وزارة الداخلية السورية كشفت حجم الدمار والبؤس وغياب البنية التحتية في حي الشيخ مقصود، رغم أن المنطقة كانت تحت سيطرة "قسد" لأكثر من 14 عامًا، مؤكدًا أن مبالغ ضخمة قُدّرت بمئات الآلاف وربما ملايين الدولارات أُنفقت على تحصينات وأنفاق لم تصمد أمام العملية العسكرية الأخيرة.