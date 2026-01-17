قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
قبل نهائي كان 2025.. حسام حسن والسنغال يضعان المغرب في ورطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استقرار أمني في الشيخ مقصود والأشرفية بدمشق مع استمرار عمليات التمشيط ونزع الألغام

الجيش السوري
الجيش السوري
محمد البدوي

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن الحالة الأمنية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب تشهد حالة من الاستقرار، في إطار استكمال العملية الأمنية التي نفذها الجيش السوري قبل ثلاثة أيام.

قوات سوريا الديمقراطية

وأوضح هملو خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع السورية لا تزال تواصل أعمالها في نزع الألغام والبحث عن العبوات الناسفة داخل أنفاق حفرتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتمتد هذه الأنفاق لمئات الأمتار تحت الحيين.

وأضاف أن الفرق المختصة عثرت داخل هذه الأنفاق على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، تشمل مدرعات وراجمات صواريخ، وهو ما يتناقض مع رواية "قسد" التي قالت إن الموجودين في المنطقة هم فقط قوات أمن داخلي "أسايش"، كما تم العثور على عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية والمفخخة، سواء داخل الأنفاق أو المباني السكنية.

علاج المرضى وسكان المنطقة

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن من بين أبرز الاكتشافات العثور على كميات كبيرة من الأسلحة داخل مشفى ياسين، وهو المشفى الوحيد في الحيين، والذي حوّلته "قسد" إلى نقطة عسكرية، رغم أنه كان مخصصًا لعلاج المرضى وسكان المنطقة.

غياب البنية التحتية

ولفت هملو إلى أن الصور التي بثتها وزارة الداخلية السورية كشفت حجم الدمار والبؤس وغياب البنية التحتية في حي الشيخ مقصود، رغم أن المنطقة كانت تحت سيطرة "قسد" لأكثر من 14 عامًا، مؤكدًا أن مبالغ ضخمة قُدّرت بمئات الآلاف وربما ملايين الدولارات أُنفقت على تحصينات وأنفاق لم تصمد أمام العملية العسكرية الأخيرة.

العملية الأمنية الشيخ مقصود حلب الجيش السوري سوريا سوريا الديمقراطية قسد

