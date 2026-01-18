خناقة قلعة ميت عقبة .. تفاصيل مُثيرة في طعـ.ـن فرد أمن وآخر من عضو بنادي الزمالك

تكثّف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات إصابة فرد أمن إداري وآخر، إثر الاعتداء عليهما بسلاح أبيض من قِبل عضو بنادي الزمالك وآخرين داخل مقر النادي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من أمن نادي الزمالك يفيد بنشوب مشاجرة داخل أسوار النادي، أسفرت عن إصابة فرد أمن إداري وشخص آخر بجروح، نتيجة الاعتداء بسلاح أبيض «مطواة».

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن فرد الأمن المصاب طلب من أحد أعضاء النادي وآخرين كانوا برفقته مغادرة المكان، نظرًا لحلول موعد غلق الأبواب في منتصف الليل، إلا أنهم لم يستجيبوا لطلبه ورفضوا الانصراف.

وأضافت التحريات أنه عند تكرار فرد الأمن طلبه بضرورة المغادرة، نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، فتدخل أحد الأشخاص المتواجدين داخل النادي لمحاولة فضّ الخلاف، إلا أن عضو النادي أخرج سلاحًا أبيض «مطواة»، وتعدّى به على فرد الأمن والشخص الآخر، محدثًا إصابتهما، ثم فرّ هاربًا بصحبة مرافقيه.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، مع تفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.