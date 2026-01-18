القومي لذوي الإعاقة يتيح منصة لعرض إبداعات "ذوي الهمم" في معرض الكتاب

أكدت المتحدثة باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هند فتحي، أن مشاركة المجلس في الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا من خلال منحهم منصة لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع، مما يعزز تواجدهم الفعال في المجتمع.



وقالت هند فتحي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "إن المشاركة هذا العام لن تقتصر على عرض بعض الكتيبات والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بل ستشمل أيضًا تمكين رواد الأعمال من ذوي الإعاقة من تسويق وترويج منتجاتهم".



وأضافت: " نحن ندعو جميع أصحاب المنتجات اليدوية والحرفية لعرض أعمالهم خلال المعرض، في إطار دعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا"، مشيرة إلى أن المجلس خصص جناحًا خاصًا لمنتجات "ذوي الهمم" لعرض المنتجات المختلفة بشكل دوري، حيث سيتم اختيار عشرة عارضين جدد كل يومين على مدار فترة المعرض، لافتة إلى أن هذا التوزيع الزمني يضمن تنوعًا في المنتجات ويتيح للجمهور فرصة التفاعل المباشر مع المبدعين من ذوي الإعاقة.



وأشارت إلى أن التقديم للمشاركة في المعرض سيكون عبر تطبيق "واتساب" على الرقم (01026600023)، حيث يمكن للمتقدمين إرسال صور منتجاتهم و صناعاتهم اليدوية، مضيفة " أن لجنة متخصصة داخل المجلس ستقوم باختيار المنتجات الأكثر توافقًا مع عرض المعرض، بما يسهم في تقديم تجربة غنية للزوار ويعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية".