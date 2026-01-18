وصول 12 ونش رصيف عملاق.. أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط| شاهد

كشفت وزارة النقل عن آخر تطورات تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وهي..

تقدم تنفيذ أعمال البنية الفوقية بواسطة شركة دمياط اليانس المشغلة للمحطة.



ووفقا لوزارة النقل المحطة استقبلت عدد 12 ونش رصيف عملاق مخصصة لخدمة تداول الحاويات، والتي تعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة ( HHMC ) الصينية، وحيث من المنتظر أن تُسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة.

كما تأتى تلك الأوناش العملاقة بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة ومن إمكاناتها قدرات الرفع العالية حيث تمتاز الأوناش بقدرات رفع تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتي قد تصل إلي 75 طنا كما أن لديها قدرة وصول الي ارتفاعات عالية حتي 57.5 متر من سطح الرصيف، وهي كافية للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع 11 حاوية مع طول الذراع الخارجي للونش 72 متر مما يساهم في التعامل مع أكبر عرض لتلك السفن.

كما تأتى مزودة بأنظمة السلامة المتقدمة منها حساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد في موقع العمل علي الرصيف أو السفينة، بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية حيث تدعم الأوناش الحديثة التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظي وتحسين التنسيق بين كافة أقسام التشغيل كما تساهم هذه الإمكانيات في جعل الميناء قادرة على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة، مما ينعكس إيجاباً على زمن التشغيل في الميناء ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.



كما تم وصول عدد 40 ونش ساحة كهربائي ( RTG ) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول بالمحطة، والتي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيداً على استخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



يعد مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط أحد أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة، ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت ألمانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ).



يأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.