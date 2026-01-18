شهادات تدريب وعقود عمل لشباب السويس وإطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا»

استكمل وزير العمل محمد جبران، اليوم، جولته بمحافظة السويس بزيارة جامعة السويس، وذلك في إطار خطة وزارة العمل للتواصل المباشر مع المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية من خلال التدريب والتشغيل وبناء القدرات. وجاءت الزيارة بحضور السيد اللواء أركان حرب الدكتور/ طارق الشاذلي محافظ السويس، والدكتور/ أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، وممثلي القطاع الخاص، والجامعة، والنقابات العمالية...وخلال الزيارة، شهد معالي الوزير والمحافظ توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة السويس، يهدف إلى دعم التدريب وبناء القدرات، ونشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز الوعي بقضايا العمل اللائق والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إجراء الدراسات والبرامج التي تخدم احتياجات سوق العمل، بما يحقق التكامل بين الدولة والجامعة والقطاع الخاص، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل.

كما شهد معالي وزير العمل تسليم شهادات اجتياز التدريب المهني لعدد 100 متدرب، ضمن مبادرة وزارة العمل لتأهيل 75 ألف متدرب على مستوى الجمهورية، في إطار التوسع في المنح التدريبية المجانية للشباب وربط التدريب بالتشغيل داخل الشركات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويعزز فرص التشغيل اللائق والمستدام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وبناء قدراتهم المهنية...وفي سياق دعم ذوي الهمم، قام معالي الوزير بتسليم 30 عقد عمل لهم، تأكيدًا على التزام الدولة ووزارة العمل بدمجهم في سوق العمل، وإيمانها الكامل بقدراتهم وحقهم الأصيل في المشاركة والإنتاج دون تمييز، بما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأطلق معالي وزير العمل ومحافظ السويس خلال الزيارة مبادرة «سلامتك تهمنا»، والتي تستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والمؤسسات التعليمية، والتأكيد على أن السلامة ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل ثقافة وسلوك والتزام دائم يحمي الإنسان ويصون بيئة العمل، ويحد من المخاطر والحوادث المهنية...وأكد معالي الوزير أهمية التعاون المستمر مع محافظة السويس وجامعة السويس في نشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والعمل على تطبيقه داخل المنشآت والشركات والمصانع، بما يعزز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق التوازن والاستقرار، ويدعم جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل لائقة وعادلة. وشدد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها للتدريب والتشغيل، وتعزيز الشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص، ودعم الشباب وذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري وفقًا لرؤية الدولة المصرية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد محافظ السويس أن زيارة معالي الوزير تعكس حرص الدولة على تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل على أسس عادلة ومتوازنة، وضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج، وحفظ حقوق العامل، بما يسهم في استقرار سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية، مع استمرار التعاون بين المحافظة والجهات المعنية لتنفيذ التشريعات الداعمة للتنمية...كما أعرب الأستاذ الدكتور/ أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن الجامعة تمضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي عبر ربط برامجها الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة العمل، وتدشين جامعة السويس الأهلية ببرامجها الحديثة، يمثلان خطوات عملية لتأهيل الشباب كقاطرة للتنمية الشاملة وفق رؤية القيادة السياسية. كما أشاد بمبادرات التدريب المشتركة، مهنئاً الخريجين الحاصلين على شهاداتهم ضمن مبادرة “75 ألف فرصة تدريب” والملتحقين بفرص عمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن الجامعة ستظل رافداً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني بكفاءات شابة مؤهلة.