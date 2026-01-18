أمير سعيود دكة.. تشكيل الحزم ضد القادسية فى دوري روشن السعودي

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي الحزم تحت قيادة جلال قدرى المدير الفنى، عن تشكيله فريقه لمواجهة القادسية بعد قليل فى دوري روشن السعودي.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) مباراة الحزم والقادسية فى تمام الساعة الخامسة والربع فى الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الحزم ضد القادسية على نحو التالى:

في حراسة المرمي : برونو فاريلا

خط الدفاع: سعود الراشد - عبدالرحمن الدخيل - سلطان تنكر

خط الوسط: نواف الحبشى - أحمد النخلى - لورينتيز روسير - باسل السيالي

خط الهجوم : ميغيل كارفالهو - إلياس موكونا - يوسف المزيريب

دكة البدلاء:

إبراهيم زايد - عبدالعزيز نايف - عبدالله الشنقيطي - أبوبكر ياه - محمد اليامي - عبدالهادي الحراجين - أحمد الشمرانى - فابيو مارتنيز - أمير سعيود