أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب
لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة
مخنوقين ومرمين بمنزل مهجور.. حكاية 3 أطفال قٌتـلوا داخل قرية بالمنوفية
استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة
المستشار الألماني: التهديد بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي
والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها : نذرتهم لله منذ الولادة
رؤساء الدول الأوروبية يتحدون ترامب في بيان مشترك: نتضامن مع الدنمارك وجرينلاند
موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا
التاريخ ينصف أصحاب الأرض في نهائي كأس أمم أفريقيا باستثناء 3 خسارات
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
رياضة

أمير سعيود دكة.. تشكيل الحزم ضد القادسية فى دوري روشن السعودي

الحزم السعودي
الحزم السعودي
حسن العمدة

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي الحزم تحت قيادة جلال قدرى المدير الفنى، عن تشكيله فريقه لمواجهة القادسية بعد قليل فى دوري روشن السعودي.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) مباراة الحزم والقادسية فى تمام الساعة الخامسة والربع فى الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الحزم ضد القادسية على نحو التالى:
في حراسة المرمي : برونو فاريلا
خط الدفاع: سعود الراشد - عبدالرحمن الدخيل - سلطان تنكر
خط الوسط: نواف الحبشى - أحمد النخلى - لورينتيز روسير - باسل السيالي
خط الهجوم : ميغيل كارفالهو - إلياس موكونا - يوسف المزيريب

دكة البدلاء:
إبراهيم زايد - عبدالعزيز نايف - عبدالله الشنقيطي - أبوبكر ياه - محمد اليامي - عبدالهادي الحراجين - أحمد الشمرانى - فابيو مارتنيز - أمير سعيود

الحزم السعودي الحزم نادي الحزم القادسية دوري روشن السعودي الدوري السعودي

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

