قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معادلة المياه في مصر.. طلب يصل لـ 88 مليار متر مكعب.. وإعادة التدوير "طوق النجاة"
وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان
400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من صقيع وشبورة وأمطار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية لقطر لزيادة الصادرات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

اطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية البعثة التجارية إلى العاصمة القطرية الدوحة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتمثيل التجاري المصري، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن خطة زيادة الصادرات الهندسية لعدم من الأسواق العربية، على أن يتم إطلاق بعثة تجارية أخرى يوم الأربعاء المقبل إلي الكويت

يشارك في البعثة التجارية وفد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك في إطار خطة المجلس الهادفة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبعثة حضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية ومؤسسات الأعمال القطرية، من بينهم عضو مجلس إدارة الغرفة القطرية، ورئيس التمثيل التجاري المصري في قطر، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة القطرية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشركة كهرماء القطرية.

وفي هذا السياق، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تنظيم هذه البعثة يأتي ضمن استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الواعدة بالمنطقة، وعلى رأسها السوق القطري، الذي يتمتع بفرص كبيرة أمام المنتجات الهندسية المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد.


وأضافت أن البعثة تستهدف إتاحة فرص حقيقية لعقد شراكات تجارية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية واجتماعات عمل متخصصة، بما يسهم في زيادة الصادرات الهندسية المصرية وتحقيق نمو مستدام في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت حلمي أن فعاليات البعثة تستكمل غدًا من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشركات والجهات القطرية المعنية، إلى جانب استكمال الاجتماعات الثنائية، بما يعزز فرص التعاقد والتواجد طويل الأجل للمنتجات المصرية في السوق القطري.

التصديرى للصناعات الهندسية الصناعات الهندسية قطر ومصر زيادة الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للأعلى للشئون الإسلامية برعاية الرئيس السيسي

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. ردد خير ما يختم به اليوم من أدعية النبي

وصول وفد السعودية إلى القاهرة

وصول وفد السعودية إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد