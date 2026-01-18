التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية لقطر لزيادة الصادرات

اطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية البعثة التجارية إلى العاصمة القطرية الدوحة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتمثيل التجاري المصري، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن خطة زيادة الصادرات الهندسية لعدم من الأسواق العربية، على أن يتم إطلاق بعثة تجارية أخرى يوم الأربعاء المقبل إلي الكويت

يشارك في البعثة التجارية وفد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك في إطار خطة المجلس الهادفة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبعثة حضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية ومؤسسات الأعمال القطرية، من بينهم عضو مجلس إدارة الغرفة القطرية، ورئيس التمثيل التجاري المصري في قطر، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة القطرية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشركة كهرماء القطرية.

وفي هذا السياق، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تنظيم هذه البعثة يأتي ضمن استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الواعدة بالمنطقة، وعلى رأسها السوق القطري، الذي يتمتع بفرص كبيرة أمام المنتجات الهندسية المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد.



وأضافت أن البعثة تستهدف إتاحة فرص حقيقية لعقد شراكات تجارية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية واجتماعات عمل متخصصة، بما يسهم في زيادة الصادرات الهندسية المصرية وتحقيق نمو مستدام في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت حلمي أن فعاليات البعثة تستكمل غدًا من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشركات والجهات القطرية المعنية، إلى جانب استكمال الاجتماعات الثنائية، بما يعزز فرص التعاقد والتواجد طويل الأجل للمنتجات المصرية في السوق القطري.