أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تتصدر.. 9 منتخبات أفريقية تتوج باللقب على أرضها عبر تاريخ كأس الأمم

حسام الحارتي

تدخل مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، اليوم، التاريخ من أوسع أبوابه؛ كونها ستشهد مواجهة مباشرة بين منتخبي المغرب والسنغال لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، رغم تعدد اللقاءات الرسمية بين المنتخبين على مدار السنوات الماضية في مسابقات مختلفة.

ويستعرض صدي البلد لكم المنتخبات الإفريقية التي نجحت في التوويج بلقب كأس الزمم علي أراضيها

شهد تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية تتويج 9 منتخبات باللقب مستفيدة من عاملي الأرض والجمهور، وذلك منذ انطلاق المسابقة القارية.

 وتتصدر مصر القائمة بعدما حصدت اللقب على أرضها ثلاث مرات أعوام 1959 و1986 و2006.

كما نجحت إثيوبيا في التتويج عام 1962، وغانا في مناسبتين عامي 1963 و1978، بينما أحرز السودان لقبه الوحيد عام 1970. وانضمت نيجيريا إلى القائمة بتتويجها على أرضها عام 1980، تلتها الجزائر عام 1990، ثم جنوب أفريقيا عام 1996، وتونس عام 2004.

وكانت كوت ديفوار أحدث المنضمين لهذه القائمة بعدما تُوجت بلقب نسخة 2023 التي أُقيمت على أراضيها، لتؤكد استمرار أفضلية اللعب على الأرض في تحقيق الإنجاز القاري

وجاءت القائمة كالتالي:-

مصر: 1959، 1986، 2006
إثيوبيا: 1962
غانا: 1963، 1978
السودان: 1970
نيجيريا: 1980
الجزائر: 1990
جنوب أفريقيا: 1996
تونس: 2004
كوت ديفوار: 2023

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

