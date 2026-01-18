مصر تتصدر.. 9 منتخبات أفريقية تتوج باللقب على أرضها عبر تاريخ كأس الأمم

تدخل مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، اليوم، التاريخ من أوسع أبوابه؛ كونها ستشهد مواجهة مباشرة بين منتخبي المغرب والسنغال لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، رغم تعدد اللقاءات الرسمية بين المنتخبين على مدار السنوات الماضية في مسابقات مختلفة.

ويستعرض صدي البلد لكم المنتخبات الإفريقية التي نجحت في التوويج بلقب كأس الزمم علي أراضيها

شهد تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية تتويج 9 منتخبات باللقب مستفيدة من عاملي الأرض والجمهور، وذلك منذ انطلاق المسابقة القارية.

وتتصدر مصر القائمة بعدما حصدت اللقب على أرضها ثلاث مرات أعوام 1959 و1986 و2006.

كما نجحت إثيوبيا في التتويج عام 1962، وغانا في مناسبتين عامي 1963 و1978، بينما أحرز السودان لقبه الوحيد عام 1970. وانضمت نيجيريا إلى القائمة بتتويجها على أرضها عام 1980، تلتها الجزائر عام 1990، ثم جنوب أفريقيا عام 1996، وتونس عام 2004.

وكانت كوت ديفوار أحدث المنضمين لهذه القائمة بعدما تُوجت بلقب نسخة 2023 التي أُقيمت على أراضيها، لتؤكد استمرار أفضلية اللعب على الأرض في تحقيق الإنجاز القاري

وجاءت القائمة كالتالي:-

مصر: 1959، 1986، 2006

إثيوبيا: 1962

غانا: 1963، 1978

السودان: 1970

نيجيريا: 1980

الجزائر: 1990

جنوب أفريقيا: 1996

تونس: 2004

كوت ديفوار: 2023