العقيد حاتم صبري: سد النهضة لا يشكل أزمة حاليا.. ولا تهاون في حق الشعب من المياه

كشف العقيد حاتم صبري خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، مستجدات أزمة سد النهضة الاثيوبي، مشيرا إلى أن الأمور حاليا تشهد حالة من الهدوء.

وأضاف العقيد حاتم صبري، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، في لقاء عبر برنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن سد النهضة لا يشكّل حاليًا أزمة، وأنه لا يوجد أي تهاون في حق الشعب المصري في حصته من المياه، ولا تفاوض مطلقًا على هذا الحق.

ووصف العقيد حاتم صبري، رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة، بأنها متوازنة، لكنها تحمل الكثير من الفخاخ.