إعداد كوادر وطنية مؤهلة في الاكاديمية العسكرية| عمر مدحت: هذه الصعوبات التي واجهتها

كشف عمر مدحت وكيل النائب العام، تفاصيل إعداد كوادر وطنية مؤهلة في الاكاديمية العسكرية، مشيرا إلى أن الصعوبات اننا نترك أهلنا وناسنا ولا يوجد أي تواصل معهم.



وأضاف عمر مدحت وكيل النائب العام، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أن من ضمن الصعوبات الاستيقاظ باكرا والتمرن بقوة وخاصة أنني غير متعود على هذا الأمر.

وتابع عمر مدحت وكيل النائب العام، أن كنت في تيم الكفاءة والذي لم أكن أتخيل أنني افعل ما يفعلونه، ونتمرن تمارين قوية في لعبة العقلة وغيرها من التمارين المختلفة.

