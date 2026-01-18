قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
أحمد موسى: الحكومة ستعلن خطة خفض الديون قريبا.. ومدبولي يحظى بثقة الرئيس السيسي
الأنبا إبراهيم إسحق: نصلي من أجل تعافي البابا تواضروس وعودته لمواصلة خدمته الرعوية
إصابة خطيرة للعيناوي لاعب المغرب أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كان معاه صاعق كهربائي.. عمرو أديب يكشف عن موقف جمعه مع رامز حلال بحفل joy awards

محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حفل جوائز  joy awards في الرياض انت بتتفرج على إبهار غير عادي وحاجة عظيمة وكل شوية عرض مختلف ومبهر وعالمي .. كل حاجة حلوة


وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن رامز  جلال وهو قاعد جنبي في حفل joy awardكان معاه صاعق كهربائي ودي أقل حاجة مع رامز ودي كانت بداية الهزار بتاع رامز جلال
 

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن ماجد الكدواني فنان راقي، مؤكدا أنه خلال الحفل تحدث عن القوى الناعمة المصرية ويتحدث فن الفن المصري، والفنان ماجد الكدواني فنان عظيم وأكد في كلمته أن الفنان احمد مالك يستحق تلك الجائزة".

عمرو أديب جوائز Joy Awards رامز جلال و صاعق كهربائي ماجد الكدواني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

