كان معاه صاعق كهربائي.. عمرو أديب يكشف عن موقف جمعه مع رامز حلال بحفل joy awards

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حفل جوائز joy awards في الرياض انت بتتفرج على إبهار غير عادي وحاجة عظيمة وكل شوية عرض مختلف ومبهر وعالمي .. كل حاجة حلوة



وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن رامز جلال وهو قاعد جنبي في حفل joy awardكان معاه صاعق كهربائي ودي أقل حاجة مع رامز ودي كانت بداية الهزار بتاع رامز جلال



وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن ماجد الكدواني فنان راقي، مؤكدا أنه خلال الحفل تحدث عن القوى الناعمة المصرية ويتحدث فن الفن المصري، والفنان ماجد الكدواني فنان عظيم وأكد في كلمته أن الفنان احمد مالك يستحق تلك الجائزة".