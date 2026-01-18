الديهي يهاجم حسام بهجت بعد دفاعه عن الإخوان: يوظّف خطاب حقوق الإنسان لمهاجمة مصر

هاجم الإعلامي نشأت الديهي الناشط حسام بهجت بلهجة شديدة، معتبرًا أنه يوظّف خطاب حقوق الإنسان كواجهة لأنشطة تهدف بحسب وصفه إلى الإساءة لمصر والطعن في مؤسساتها على الساحة الدولية.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن بهجت يقدّم نفسه في اللقاءات مع سفراء ومسؤولين أجانب باعتباره ممثلًا للمجتمع المدني، في حين أنه – من وجهة نظره – لا يمارس عملًا حقوقيًا مستقلًا، وإنما يتحرك بدافع الحصول على دعم وتمويل خارجي، دون أن ينتمي إلى أي تيار فكري أو سياسي واضح.

وأوضح الديهي أن التقارير التي يعدّها بهجت ويجري تداولها خارج البلاد تتضمن، وفق تعبيره، معلومات غير دقيقة وموجّهة، وتُستخدم في حملات منظمة للتشكيك في الدولة المصرية وتشويه صورتها، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم نفسه كشخصية موثوقة لدى الدوائر الأجنبية.

وأضاف أن تسريبات نُسبت سابقًا إلى موقع «ويكيليكس» تحدثت عن تلقي بهجت تمويلات مقابل أنشطته، متهمًا إياه باتخاذ مواقف داعمة لجماعة الإخوان، فضلًا عن تبنيه قضايا تتعلق بالمثلية والشذوذ، في إطار ما اعتبره استهدافًا متعمدًا للدولة المصرية تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان.