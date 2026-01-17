الديهي: ترامب طلب من الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام العالمي لإدارة المرحلة الثانية في غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ينضم إلى مجلس السلام العالمي وهو المجلس الأعلى الذي سيخطط ويضع استراتيجيات لإدارة المرحلة الثانية في غزة.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن الدكتور بدر عبد العاطي أعلن أن مصر تدرس الانضمام إلى هذا المجلس.

وأضاف "مجلس السلام سوف يعمل من خلال مجلس تنفيذي وسوف ينبثق منه الممثل السامي لغزة وهو أحد أعضاء المجلس التنفيذي والذي يوصل الأفكار إلى قوة الاستقرار الدولية والمجلس التنفيذي لغزة وأخيرًا اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة شعث".

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لغزة هي منوطة بإدارة الخدمات العامة واستقرار الحياة اليومية في القطاع وهي اللجنة التي تحل محل حماس على الأرض، قائلًا "هذا أهم ما يمكن تقديمه حتى نستطيع فهم الكيانات الجديدة التي ستدير السلام في قطاع غزة".