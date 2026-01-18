قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخويا في العباسية بكرا| صاحبة فيديو الاستغاثة بسبب حالة شقيقها تعلن عبر “صدى البلد” مفاجأة جديدة

السيدة ميادة في فيديو على السوشيال ميديا
السيدة ميادة في فيديو على السوشيال ميديا
رنا أشرف

لجأت فتاة تدعى ميادة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديو بث مباشر، في استغاثة إنسانية طالبت خلالها بتدخل عاجل لمساعدة شقيقها وإدخاله مستشفى العباسية للصحة النفسية، بعد تدهور حالته وعدم تلقي الأسرة أي استجابة رسمية.

الاستغاثة لاقت تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، وأسفرت عن تحرك سريع من عدد من النواب والجهات المعنية، ليتم الاستجابة لطلبها والتواصل معها رسميًا عقب نشر الفيديو.

ميادة: استغاثتي على السوشيال ميديا كانت آخر أمل لإدخال شقيقي مستشفى العباسية
 

وقالت ميادة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن عدداً من النواب والجهات المعنية تواصلوا معها خلال الساعات الماضية، في محاولة للتدخل وحل الأزمة، موضحة أن من بين هذه الجهات مستشفى العباسية للصحة النفسية، ومن المقرر أن يتم دخول شقيقها المستشفى غداً.

وأضافت أن أحد النواب كان من أوائل الداعمين للقضية منذ نشر الفيديو الأول، قائلة: "النائب شاف الفيديو بالصدفة، ومن أول لحظة قرر يساعدني، وكان في إجراءات قانونية بدأناها للوصول للنائب العام".

وأوضحت ميادة أن النائب تواصل بالفعل مع عقيد بقسم أول الفيوم، كما تم التواصل مع النائب العام، وهو ما أسفر عن تحرك رسمي وسريع في القضية، مؤكدة أن هذا التحرك كان سببًا رئيسيًا في تسليط الضوء على ما يحدث.

ميادة: وزارة الصحة وإدارة مستشفى العباسية تدخلوا لمتابعة الحالة

وتابعت: “كمان كان في أكتر من شخص تواصلوا مع مستشفى العباسية، والنائب تواصل مع مسؤولين في وزارة الصحة، وبعدها حصل تواصل مباشر مع إدارة المستشفى، والمفروض يكون في وجود رسمي ومتابعة ميدانية للحالة”.

وعن الحالة النفسية لشقيقها، قالت ميادة إن حالته كانت مستقرة نفسيًا في البداية، موضحة أنه كان يعمل مشرفًا في أحد المطاعم، وكان شخصًا قريبًا جدًا من والدتها، إلا أن حالته بدأت تتدهور تدريجيًا.

وأشارت إلى أن شقيقها بدأ يعاني من مخاوف شديدة وغير مبررة، ما دفع الأسرة للبحث عن تفسير لحالته، قائلة: “لفينا على أكتر من شيخ، لأن والدتي بدأت تشك إن في مس أو جن، لكن بعد كده تم تحويله لأكتر من دكتور”.

واختتمت ميادة تصريحاتها بالإشارة إلى ما وصفته بـالانتهاكات داخل بعض المراكز، قائلة: "تم إدخاله لعدة مراكز، وتعرض للتعذيب في أحد المراكز وده اللي خلانا نتحرك ونتكلم، لأن اللي حصل لا يرضي ربنا ولا القانون".
 

مستشفى العباسية حالة نفسية السيدة ميادة تستغيث عبر السوشيال ميديا استغاثة لعلاج شقيقها عبر السوشيال ميديا العباسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الإعدادية| أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

ترشيحاتنا

رئيس الجامعة خلال الاجتماع

رئيس جامعة المنيا يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات ويجتمع بالمديرين الجدد

ضريح الشيخ عويس

تعرف على تفاصيل القصة الكاملة لواقعة محاولة مهتز نفسياً هدم ضريح فى أسوان..صور

قداس عيد الغطاس في كفر الشيخ

وسط أجواء احتفالية.. كنائس كفر الشيخ تشهد قداس عيد الغطاس| صور

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد