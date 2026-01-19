إذاعة جيش الاحتلال: إخلاء عاجل لمستشفى وولفسون تحسبا لتصعيد عسكري مع إيران

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب مع إيران، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات عاجلة لإدارة مستشفى وولفسون تقضي بنقل نحو 250 مريضا بشكل فوري إلى مستشفى شيبا.

وبحسب الإذاعة، شملت التعليمات أيضاً خفض عدد المرضى المنومين في مستشفى وولفسون إلى 280 مريضا فقط، وذلك على خلفية وجود ثغرات في إجراءات الحماية والسلامة داخل المستشفى، ما دفع الجهات المختصة إلى تقليص الطاقة الاستيعابية كإجراء احترازي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة استعدادات طارئة تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحسبا لأي تطورات أمنية أو عسكرية محتملة خلال الفترة المقبلة.