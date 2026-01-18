إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران

في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، يستعد سلاح الجو الإسرائيلي اليوم (الأحد) لتسلم ثلاث طائرات جديدة من طراز إف-35 «أدير»، لتُضاف إلى أسطوله الذي يجري استكماله تدريجياً، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطائرات من هذا الطراز إلى 48 طائرة، على أن تسلم طائرتان إضافيتان خلال الصيف المقبل لاستكمال تشكيل سربين كاملين من الجيل الخامس.

كما طلبت إسرائيل سرباً ثالثاً من الطائرات، من المقرر بدء تزويده في مطلع عام 2028، وأفادت تقارير بأن الطائرات أقلعت نهاية الأسبوع من مدينة دالاس الأمريكية، قبل أن تتوقف في قاعدة بريطانية، لتتابع رحلتها صباح اليوم باتجاه قاعدة جوية جنوب البلاد.

ويقود الطائرات في هذه المرحلة طيارون أمريكيون، ولا تُعد ضمن الخدمة الإسرائيلية إلا بعد هبوطها في قاعدة نيفاتيم.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن موعد التسليم كان مُحدداً منذ أشهر ولا يرتبط بالتطورات الأخيرة في الساحة الإيرانية، لكنه أقر بأن وصول الدفعة الجديدة يمثل تعزيزاً إضافياً لقدرات سلاح الجو، ومن المنتظر أن تخضع الطائرات لسلسلة اختبارات تتعلق بالأنظمة الإسرائيلية المُدمجة عليها، قبل الإعلان عن جاهزيتها التشغيلية خلال الأسابيع المقبلة.