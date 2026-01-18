قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
أخبار العالم

خامنئي يصف ترامب بـ«المجرم» وسط تصعيد رسمي وتوتر داخلي في إيران

خامنئي
خامنئي
القسم الخارجي

أطلق المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، تصريحات حادة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً إياه بـ«المجرم»، في خطاب سياسي جديد يأتي في سياق التوترات الداخلية والخارجية القائمة في الجمهورية الإيرانية.

وفي كلمة له أمس السبت 17 يناير 2026 بمناسبة مناسبة دينية، حمّل خامنئي ترامب المسؤولية المباشرة عن ما وصفه بـ«الخسائر والأضرار والافتراءات» التي لحقت بالشعب الإيراني، على خلفية الأحداث الأخيرة من اضطرابات واحتجاجات في المدن الإيرانية. 

واتهمه بالعمد إلى التحريض ضد إيران وتشجيع المتظاهرين، وهو ما اعتبره خطراً على الاستقرار الداخلي، قائلاً إن ما وصفه بـ«الفتنة» أثارها التحريض الخارجي وتهديدات ترامب.

ووصف المرشد الإيراني خطاب ترامب بأنه «تحريض شخصي»، مشدداً على أن الاتهامات الأمريكية بحق الشعب الإيراني تهدف إلى تقويض وحدة البلاد وإثارة الفوضى.

 وأضاف أن الإيرانيين «قَصَموا ظهر الفتنة» مشيداً بما وصفه بتماسك المجتمع رغم الاستهداف، لكنه أكد في الوقت ذاته أن التوترات الحالية «جزء من مخططات خارجية».

تصريحات خامنئي ضد ترامب تأتي في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في إيران منذ أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع أمني واسع، أسفر عن خسائر بشرية معتبرة، حسب تقديرات منظمات حقوقية. وقد أكد المسؤول الإيراني أن الطرف الأميركي ساهم في تأجيج هذه الاضطرابات، متحدثاً عن دور الولايات المتحدة في دعم «أعمال الشغب» من الخارج.

على الصعيد الآخر، تناولت بعض التقارير أيضاً خطة إيرانية للتخفيف من اعتمادها على الإنترنت العالمي، بهدف تفعيل شبكة داخلية محلية تُتيح خدمات الإنترنت للمواطنين فقط داخل البلاد، وهو ما يمثل خطوة نحو عزل رقمي جزئي تحت ذريعة حماية الأمن الوطني واستقلال القرار الرقمي، في ظل انقطاع طويل للإنترنت خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

هذه الخطوات ـ بحسب مراقبين ـ تعد جزءاً من تصعيد رسمي واستراتيجي في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، وتوفير أدوات تحكم أكبر بالفضاء الرقمي والمعلوماتي داخل إيران في مواجهة ما تعتبره طهران تدخلات خارجية تستخدم الإنترنت كأداة للضغط والتوجيه ضد النظام.

وكان ترامب قد أجابه في تصريحات منفصلة بالدعوة إلى تغيير القيادة في إيران، منتقداً إدارة خامنئي وسياسته الداخلية، ووصفها بأنها مسؤولة عن تدهور حياة الإيرانيين، في خطاب يعكس تصعيداً دبلوماسياً بين واشنطن وطهران.

وتعكس هذه التطورات حالة من التوتر المتواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتشابك الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، ما ينعكس مباشرة على المشهد السياسي الداخلي في إيران ومسار احتجاجات شعبية مستمرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار الانقسامات والتصعيد الإعلامي والدبلوماسي بين القوتين.

المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي دونالد ترامب الشعب الإيراني إيران تهديدات ترامب

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

"القومي لذوي الإعاقة": مشاركتنا في معرض الكتاب هدفها التمكين الاقتصادي وتعزيز تواجدنا في المجتمع

القومي لذوي الإعاقة يتيح منصة لعرض إبداعات "ذوي الهمم" في معرض الكتاب

وفد وزارة الصحة والسكان

لتبادل الخبرات في المدن الطبية ..وفد من قيادات الصحة يزور تركيا

وفد من إيبارشية ميلانو اللاتينية

مطران الكنيسة اللاتينية يرافق وفدًا من إيبارشية ميلانو في زيارة إلى كنائس مصر

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

