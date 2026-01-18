قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دويّ انفجارات قوية وقصف مدفعي كثيف بالمنطقة الشمالية من ريف دير الزور

انفجارات في دبر الزور
انفجارات في دبر الزور
القسم الخارجي

شهدت الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد دويّ انفجارات قوية وقصفاً مدفعياً كثيفاً في المنطقة الشمالية من ريف دير الزور الشرقي شرقي سوريا، وفق ما أوردت وسائل الاعلام المحلية في تغطيتها العاجلة، في مؤشر على تصاعد التوترات العسكرية في هذه المنطقة الحساسة.

وذكرت تقارير صحفية أن دوي الانفجارات تردّد في محيط القرى والبلدات الواقعة شمال شرق المحافظة، وذلك بالتوازي مع اشتباكات متقطعة بين قوات متناحرة في المنطقة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه وتيرة العمليات العسكرية بعد سيطرة قوات الجيش السوري على مدينة الطبقة ومناطق واسعة في ريف الرقة الشرقي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في دير الزور وما حولها.

المشهد في دير الزور

منذ انهيار تنظيم “الدولة الإسلامية” وإنهاء سيطرته على معظم مناطق الشرق السوري، ظل ريف دير الزور الشرقي نقطة تماس بين قوى متعددة تشمل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبعض الخلايا الإرهابية المتبقية لتنظيم داعش، فضلاً عن قوات النظام السوري التي تسعى لتوسيع نفوذها شرق الفرات، ما يجعل المنطقة عرضة لتقلبات أمنية متكررة.

في ديسمبر الماضي، أعلنت “قسد” عن إحباط هجوم إرهابي لتنظيم داعش على دورية عسكرية في بلدة ضمن ريف دير الزور، ما أسفر عن سقوط قتيل وجُرحى، في مؤشر على استمرار محاولات التنظيم للإخلال بالأمن في المنطقة.

كما وثقت مصادر محلية هجمات متعددة من قبل مسلحين مجهولين على مواقع تابعة لقوات “قسد” في أجزاء من ريف دير الزور، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون إعلان مسؤولية عن الهجمات، ما يشير إلى تعقيد المشهد الأمني المحلي.

تُضاف إلى ذلك تهديدات الهجمات الانتحارية والعبوات الناسفة التي لا تزال تنشط في أجزاء من المنطقة، ما أسفر في الأشهر الماضية عن تفجيرات أسفرت عن سقوط قتلى مدنيين في بعض المناطق الشرقية من المحافظة، بحسب تقارير محلية وإقليمية.

الأثر المدني والاستجابة الميدانية

لم ترد في التغطيات الإعلامية حتى الآن تقارير مؤكدّة عن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية نتيجة الانفجارات والقصف الجديد، لكن مصادر محلية أكدت نزوح سكان من القرى والمحاذية لمواقع الاشتباكات باتجاه مناطق أكثر أماناً، في ظل مخاوف من تمدد القتال إلى الأحياء السكنية.

كما أكدت مصادر عسكرية أن تعزيزات وصلت إلى بعض النقاط الساخنة شمال شرقي دير الزور، في محاولة لاحتواء القتال ومنع امتداده، لكن مع استمرار الانقسامات بين الفصائل والقوى العسكرية المختلفة في سوريا يبقى احتمال تكرار مثل هذه الحوادث مرتفعاً.

تداعيات وتوقعات

يمثل هذا التصعيد الجديد انعكاساً للتوترات المستمرة في شرق سوريا بين الفصائل المتنازعة، ويعكس أيضاً التحديات الأمنية العميقة التي تواجه المنطقة بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب. وتبقى المحافظة محوراً مركزياً في الصراع السوري، نظراً لأهميتها الجغرافية والاقتصادية، وكونها موقعاً رئيسياً للنفط والغاز.

في ظل غياب توافق واسع بين القوى الفاعلة حول مستقبل سوريا، من المرجح أن تستمر حالات العنف المتفرقة والانفجارات المتقطعة في ريف دير الزور الشرقي، ما يعقّد جهود الاستقرار وإعادة الإعمار ويزيد من معاناة السكان المحليين في واحدة من أسوأ بؤر النزاع السوري.

ريف دير الزور الشرقي سوريا دوي الانفجارات الرقة دير الزور داعش قسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

تكريم فاروق حسني

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد