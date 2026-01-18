السفير الأمريكي لدى الهند يبحث بناء علاقات مع ولاية ماهاراشترا

بحث السفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو جور، مع رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا الهندية ديفيندرا فادنافيس الأولويات الاستراتيجية لبناء علاقات مع الولاية الواقعة غرب الهند فى مختلف المجالات.



وقال السفير الأمريكي، في تدوينة نشرت اليوم على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لقد كان اجتماعى مع رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا رائعا، حيث بحثنا أولوياتنا الاستراتيجية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وولاية ماهاراشترا في مختلف القطاعات الرئيسية، ومن بينها قطاعات التجارة والاستثمار والترفيه والتكنولوجيا والتصنيع والطاقة والصحة، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكننا عملها معاً".



ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى" عن رئيس وزراء ولاية ماهارشترا قوله في تدوينة مماثلة على منصة "إكس"، إنه تم عقد هذا الاجتماع في مقره الرسمي بمدينة بومباى وأنه عرض خلاله مبادرات رائدة واستراتيجية، وتم الاتفاق على العمل بصورة وثيقة من أجل تعميق الشراكة وتوسيع نطاق التعاون بين الولايات المتحدة وولاية ماهاراشترا وزيادة الاستثمارات الأمريكية في الولاية.



من ناحية أخرى، أشارت الوكالة الهندية إلى أن السفير الأمريكي كان اجتمع في وقت سابق مع محافظ بنك الاحتياط الهندي سانجاى مالهوترا لبحث سبل زيادة التعاون مع البنك، وخاصة فى القطاع التكنولوجي، بما فى ذلك امكانية الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية الجديدة المتطورة في المجال المصرفي