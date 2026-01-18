قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 34 مُسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات
موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
خناقة قلعة ميت عقبة .. تفاصيل مُثيرة في طعـ.ـن فرد أمن وآخر من عضو بنادي الزمالك
فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية
رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل
عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير استراتيجي: تأجيل الضربة على إيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير

هاني حسين

أكد العميد منير شحادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تراجعتا خطوات إلى الوراء في تعاطيهما مع الملف الإيراني، بعدما راهنتا خلال الفترة الماضية على أن الاحتجاجات والتظاهرات داخل إيران ستكون كفيلة بإسقاط النظام، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.

وأوضح منير شحادة، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن واشنطن وتل أبيب كانتا تعولان بشكل أساسي على الحراك الشعبي داخل إيران، إلا أن هذا الرهان فشل، ما دفعهما إلى إعادة تقييم الموقف، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى معلومات تفيد بأن إيران أوقفت عمليات القتل، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بوقف الحملة العسكرية ضد طهران في تلك المرحلة.

وأشار منير شحادة، إلى أن ترامب زعم وقف ضرب إيران، إلا أن القرار لا يعني إلغاء الضربة بشكل نهائي، وإنما تأجيلها في إطار اتفاق أمريكي إسرائيلي يهدف إلى إيجاد حل لأزمة التسليح الإيراني، في ظل قناعة الطرفين بأن إيران باتت تمتلك قدرات عسكرية جديدة ومتطورة، مضيفًا أن إيران تؤكد منذ فترة سعيها لزيادة مخزونها من الصواريخ متوسطة المدى، كما تبعث برسائل واضحة إلى الولايات المتحدة تفيد باستعدادها لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة حال تعرضها لأي هجوم.

وشدد منير شحادة، على أن إسقاط النظام الإيراني، في حال نجاح الولايات المتحدة في تحقيقه، سيشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة بأكملها، محذرًا من تداعيات إقليمية واسعة قد تخرج عن نطاق السيطرة.

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

