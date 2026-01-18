خبير استراتيجي: تأجيل الضربة على إيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير

أكد العميد منير شحادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تراجعتا خطوات إلى الوراء في تعاطيهما مع الملف الإيراني، بعدما راهنتا خلال الفترة الماضية على أن الاحتجاجات والتظاهرات داخل إيران ستكون كفيلة بإسقاط النظام، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.

وأوضح منير شحادة، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن واشنطن وتل أبيب كانتا تعولان بشكل أساسي على الحراك الشعبي داخل إيران، إلا أن هذا الرهان فشل، ما دفعهما إلى إعادة تقييم الموقف، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى معلومات تفيد بأن إيران أوقفت عمليات القتل، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بوقف الحملة العسكرية ضد طهران في تلك المرحلة.

وأشار منير شحادة، إلى أن ترامب زعم وقف ضرب إيران، إلا أن القرار لا يعني إلغاء الضربة بشكل نهائي، وإنما تأجيلها في إطار اتفاق أمريكي إسرائيلي يهدف إلى إيجاد حل لأزمة التسليح الإيراني، في ظل قناعة الطرفين بأن إيران باتت تمتلك قدرات عسكرية جديدة ومتطورة، مضيفًا أن إيران تؤكد منذ فترة سعيها لزيادة مخزونها من الصواريخ متوسطة المدى، كما تبعث برسائل واضحة إلى الولايات المتحدة تفيد باستعدادها لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة حال تعرضها لأي هجوم.

وشدد منير شحادة، على أن إسقاط النظام الإيراني، في حال نجاح الولايات المتحدة في تحقيقه، سيشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة بأكملها، محذرًا من تداعيات إقليمية واسعة قد تخرج عن نطاق السيطرة.