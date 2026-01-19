الوضع بالغ الخطورة.. 19 قتيلا و20 ألفا شردوا من منازلهم جراء حرائق غابات في تشيلي

كشفت القاهرة الإخبارية، عن أنه ما لا يقل عن 19 شخصًا لقي مصرعهم إثر حرائق غابات مدمرة في منطقتي نيوبلي وبيو بيو بجنوب تشيلي، فيما أُجلي نحو 20 ألف شخص من منازلهم، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات.

فيما أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".

وأفادت هيئة الغابات التشيلية "كوناف" بأن رجال الإطفاء لا يزالون يتعاملون مع 24 حريقًا نشطًا في أنحاء البلاد، أكبرها في نيوبلي وبيو بيو، على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياجو.

وأوضح بوريتش في منشور على منصة "X" أن جميع الموارد متاحة للتصدي لهذه الحرائق الخطيرة والمستمرة.

وحتى الآن، التهمت النيران نحو 8,500 هكتار (21 ألف فدان) من الأراضي، ودُمرت حوالي 250 منزلًا، فيما تشير تقديرات أولية للرئيس بوريتش إلى أن عدد المنازل المدمرة قد يتجاوز الألف، محذرًا من أن الوضع بالغ الخطورة.