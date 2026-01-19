"مصر الخير" تطلق حملة "إفطار صائم" للعام الرابع عشر

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق مؤسسة "مصر الخير" حملة "إفطار صائم" للعام الرابع عشر ، بقصر عابدين، وذلك بحضور لفيف من المحافظين.

وقد حضر إطلاق الحملة، الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس السابق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وممثلي السفراء، والجمعيات الأهلية، ورجال المجتمع.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها وتشرفها بوجودها اليوم في رحاب قصر عابدين التاريخي؛ حيث تتجلى عظمة التاريخ المصري، وتحكي جنباته عن عصور مصر وتاريخها الممتد، وكرم وتكافل شعبها العظيم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر أمة ترى في إطعام الطعام عبادة، وفي سد جوع الأولي بالرعاية طريقًا إلى رضا الله، ووطنٌ إذا اشتدّت الحاجة في مكانٍ من العالم؛ سُجّل على أبوابه: "هنا بيتُ الكرم، وهنا تُصنع الرحمة".

وتابعت :"نجتمع اليوم لنشهد حملة «إفطار صائم»، لمؤسسة رائدة في العمل الخيري، تفتتح عاماً جديداً من العطاء والخير في الشهر الكريم، من إفطار الصائمين والوقوف إلى جانب المحتاجين.

ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة مصر الخير على استضافة هذا الحفل، وخالص الشكر للدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ليس فقط على الدعوة الكريمة، وإنما على جهودهم المتواصلة في دعم فئاتنا الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه في سياق جهود وزارة التضامن الاجتماعي نحو توفير الغذاء للفئات الأولى بالرعاية؛ لعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا محوريًا بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني؛ فأطلقت مبادرة "مطاعم المحروسة"، بالشراكة مع وزارة الأوقاف وعدد من الجمعيات الأهلية، لتقديم وجبات غذائية ساخنة يومية للأسر الأولى بالرعاية، وقد انتشرت هذه المطاعم في 12 محافظة بمشاركة مئات الجمعياتالأهلية، وتقدم ما يزيد على مليون ونصف المليون وجبة مطهية شهرياً للأولى بالرعاية، وقدمت من خلال مسابقة "أهل الخير" أكثر من 52 مليون وجبة إفطار خلال رمضان الماضي، كما ساهمت هذه الشراكات المجتمعية في توزيع أكثر من 2.5 مليون وجبة خلال أيام عيد الأضحى الأخيرة، مما يؤكد ويبرهن على حرص الوزارة على توسيع دائرة التكافل الاجتماعي وسد احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي:" من شعبٍ كان ولا يزال، يرى في إطعام الطعام عبادة، وفي سدّ جوع المساكين واليتامى والمحرومين طريقًا إلى رضا الله، وشفاءً للقلوب، وسترًا للبيوت، ونحن مقبلون على الشهر الكريم؛ نجدد العهد أفراداً ومؤسسات على مواصلة هذه المسيرة الخيرية المباركة التي تزود عن كرامة آلاف الأسر، ولنسأل الله عز وجل أن يجزي أهل الخير خيرًا، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار ليواصل أبناؤه مسيرة العطاء والتميز".

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:"إننا نصيغ بكل هذا التفاعل والحضور تعهداً بأن حضارة مصر ليست ذكرى في المتاحف والقصور، بل روحا متجددة تتجسد في كل فكرة نبيلة، وكل مؤسسة مسؤولة، وكل يد تمتد لتصنع فرقًا.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إننا نجتمع اليوم كي نتعاون على الخير والتعمير، ومقاومة الشر والتدمير.

وأضاف: «نشكر كل شركاء النجاح في مؤسسة مصر الخير، فأنتم أصحاب الفضل في هذا النجاح»، موضحًا أن «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فإن كثر فبتوفيق من الله»، مؤكدًا أن الاستمرار والزيادة في عمل الخير يستحقان منا الشكر لله.

وقال: «هيا بنا نسير في طريق الخير، ولا نلتفت إلى ما سواه».

من جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، إن كل باب خير وراءه مصر الخير، ومهمة مصر الخير هي تنمية الإنسان، ونحن اليوم نحتفل مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام بقرب بداية شهر الخير، وإطلاق حملة إفطار صائم".

وأكد أن مصر الخير ليست مجرد إطعام فقط، ولكن صحة وتعليم وتكافل اجتماعي وبحث علمي وغارمين وتنمية متكاملة.

واشار إلى ان رمضان الماضي شهد جهدا كبيرا توج بالحصول علي المركز الأول من وزارة التضامن الاجتماعى، مضيفًا أن مصر الخير دائما في المقدمة.

وتعهد رفاعي لشركاء النجاح بتوصيل الأمانة للمستحقين وأن يكون شهر رمضان شهر خير، معربا عن فخره بقيادة فريق عمل علي أعلى مستوي يتفنن وسيبذل قصارى جهده في العمل من أجل تقديم وتوصيل الخير لكل المستحقين في كل مكان.

وشهدت احتفالية إطلاق الحملة حصول مؤسسة مصر الخير على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO"، وتسلم الشهادات الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.