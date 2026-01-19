الشباب والرياضة: أندية الوقاية من الإدمان تواصل أنشطتها بعدد من المحافظات

تواصل أندية الوقاية أنشطتها، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ـ الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الإثنين/- أن الأنشطة شهدت تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية والتفاعلية، بعدد من أندية الوقاية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتضمنت التعريف بدور أندية الوقاية في الحماية من تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بخدمات الصندوق العلاجي من خلال الخط الساخن "16023"، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة موجهة للأطفال باستخدام وسائل تعليمية مبتكرة للتوعية بمخاطر التدخين والمواد المخدرة.