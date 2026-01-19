برلماني: مشروع مدينة العاصمة الطبية صرح عالمي لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تضع ضمن أولوياتها ملف الصحة والرعاية الطبية، حيث شهدت الفترة السابقة تطورًا ملحوظًا في ملف الصحة على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف النائب حسام خليل، أن إعلان الحكومة متابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع "مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب"، يأتي في إطار الدعم المقدم من القيادة السياسية للقطاع الطبي والدوائي، واستكمال جهود بناء منظومة صحية متكاملة.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتطوير، سوف يحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية والعلاجية، حيث تضع الدولة على أجندة أولوياتها تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأشار النائب حسام خليل، أن مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتطوير، سيتم تنفيذه على مساحة 221 فدان وإنشاء 18 معهد يتسع لحوالي 4 آلاف سرير، وهو ما يعكس أهمية المشروع ودوره في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة ومنها العناية المركزة، والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، فضلاً عن خدمات الاستقبال والطوارئ والعيادات وإجراء العمليات الجراحية.

واستطرد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلاً؛ إن جهود الدولة تعددت في الملف الطبي والعلاجي خلال الفترة السابقة حيث تضمنت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا في عدد من المحافظات، وتغطية جميع فئات المجتمع دون تمييز، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية الصحية مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السكر، الضغط، السمنة، ومبادرة صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأضاف الدكتور حسام خليل، أن الجهود المبذولة في القطاع الطبي تضمنت أيضًا المبادرات الصحية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، مبادرة صحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج الأمراض المزمنة وكبار السن، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة.