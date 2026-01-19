قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء

مجلس النواب
أميرة خلف

تحركات برلمانية مكثفة، يشهدها مجلس النواب الجديد في بداية دور الانعقاد الحالي، حيث فعّل النواب أدواتهم الرقابية  لطرح عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك عبر طلبات إحاطة عاجلة مقدمة إلى الحكومة، تنوعت بين المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة، وضبط الأسعار ومواجهة جشع الاحتكار مع اقتراب شهر رمضان. 

وصولًا إلى الاعتراض على فرض رسوم جديدة على الصيادلة، وتأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان، يأتي ذلك في إطار سعي أعضاء النواب لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة

والذي تقدم به النائب محمد عبدالله زين الدين ، لمجلس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية.


تحرك عاجل لضبط الأسعار فى شهر رمضان

طلب إحاطة لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان، تقدم به النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، لوزير التموين  بهدف ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، خاصة في ظل ما يشهده الشارع من موجات متتالية لارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار لحاجة المواطنين.

فرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية


طلب إحاطة تقدمت به النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، بشأن قرار قرار هيئة الدواء بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية.


تأخر تكليف خريجي طب الأسنان


تقدمت به النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي و ووزير الصحة والسكان بشأن تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان و عدم وضع حلول للحفاظ على مستقبل الأطباء و المهنة.

