ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
تامر عبد الحميد: التيسيرات الضريبية الجديدة ستنعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الإثنين بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى، وذلك لمناقشة التيسيرات الضريبية الجديدة.

وقال النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اجتماع اللجنة  شهد مناقشة ملامح مشروع قانون هام جداً مقدم من وزارة المالية يتعلق بحزمة التسهيلات الضريبية الثانية للممولين.

وأكد عبد الحميد في تصريحات له عقب الاجتماع، أهمية التعديلات المطروحة من وزير المالية، حيث ستعود بالنفع العام على الاقتصاد المصري وحجم الاستثمار وكذلك علي ستعود علي الممولين بشكل كبير جداً، وأن آثارها الاقتصادية ستظهر على أرض الواقع بعد تطبيقها.

وتابع مستعرضا أهمية تلك التيسيرات، من خلال الإقرار الطوعي الذى يمكن أن يقدم من الممولين، والانضمام للممولين الذين لم يكونوا موجودين في الاقتصاد الرسمي؛  مما يؤدى إلي دخول حجم كبير جداً من الممولين وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المنظومة الجديدة والحوافز المقدمة من وزارة المالية.

كما أشار النائب تامر عبد الحميد، إلي أن التيسيرات تضم أيضا رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري وعاجل للممول، بالإضافة إلى وجود بعض الأشياء المتعلقة بوجود كارت مميز للشركات الملتزمة وبالأخص الشركات الكبرى التى تحافظ على الإقرارات الضريبية بشكل واضح وصريح.

اقتصادية الشيوخ لجنة الشئون الاقتصادية مجلس الشيوخ أحمد كوجك تامر عبد الحميد

