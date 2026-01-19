قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السكة الحديد تكشف مواعيد القطارات الإضافية خلال أجازة نصف العام الدراسى

السكة الحديد
السكة الحديد
حمادة خطاب

فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي وذلك لتلبية رغبات السادة المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي، فقد قررت الهيئة تشغيل عدد 4 قطارات إضافية علي خط (القاهرة / أسوان والعكس ) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 بالاضافة الى القطارات الشغالة يومياً

بيان القطارات الإضافي  كالآتى:

أولًا: تشغيل عدد 2 قطار ( تالجو ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 2040 (تالجو) من القاهرة/أسوان (يوم بعد يوم) حتي يوم الأحد الموافق 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 06:30 طبقاً للجدول المرفق.

- اعتباراً من يوم الجمعه الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 2041 (تالجو) من أسوان/القاهرة (يوم بعد يوم) حتى يوم الأثنين الموافق 16 / 2 / 2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة 07:15 طبقاً للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل عدد 2 قطار (مكيف) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 1938 (مكيف) من القاهرة/أسوان حتي يوم الأحد الموافق 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 10:25 طبقاً للجدول المرفق.

- اعتباراً من يوم الجمعه الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 1939 (مكيف) من أسوان/القاهرة حتى يوم الأثنين الموافق 16 / 2 / 2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة 09:20 طبقاً للجدول المرفق.

والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعي دائما في تلبية رغبات جمهورالركاب.

النقل السكة الحديد القطارات

