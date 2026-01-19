أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب

كشف الإعلامي أحمد موسى عن علاقته بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، متحدثًا عن حقيقة قيام مبارك في فترة من الفترات بـ«منع بث برنامج القاهرة اليوم»، الذي كان يجمعه مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال أحمد موسى، خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «صدى البلد»، بمناسبة إصداره كتاب أسرار للإعلامي أحمد موسى، «تقابلت مع الرئيس مبارك مرتين عابرتين فقط خلال فترة توليه الرئاسة، وقابلته 4 مرات بعد ذلك؛ بعد رحيله عن الحكم».

وأشار موسى، إلى أنه خلال عمله في برنامج «القاهرة اليوم» رفقة الإعلامي عمرو أديب، تعرف اللواء أبو الوفا رشوان، مدير مكتب حسني مبارك.

وتحدث موسى عن أن الرئيس مبارك كان يتدخل شخصيًا لإعادة بث برنامج «القاهرة اليوم»؛ عندما كان يحاول أي مسؤول إيقافه.

وأضاف موسى أن ما قاله عمرو أديب خلال أحداث 25 يناير 2011، بأن حسني مبارك هو من أوقفه عن العمل «ليس صحيحًا».

وواصل قائلًا: «يوم اغتيال معمر القذافي؛ تلقيت اتصالًا هاتفيًا مع اللواء أبو الوفا رشوان، وطلب مقابلتي، وعندما قابلته؛ وجدت أوراقًا وملفات، وطلب مني توثيق شهادته».

وأكد: «نشرت في الكتاب ما قاله لي اللواء أبو الوفا رشوان، فيما عدا حوالي 10%، ربما سأنشرهم في وقت لاحق».

ولفت موسى إلى أن الوزير أمين هويدي، حاول الاتصال بالرئيس مبارك؛ لإبلاغه حول رؤيته بشأن ما يدور عن توريث جمال مبارك، قبل نشر مقال في جريدة أخبار اليوم حول رؤيته في هذا الأمر.