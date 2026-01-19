قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

سعيد الزغبي: ملف سد النهضة يعود لأجندة واشنطن لتحجيم النفوذ الصيني والروسي في إفريقيا

سد النهضة
سد النهضة
رنا أشرف

في ظل تصاعد التوترات الدولية وإعادة ترتيب موازين النفوذ في مناطق الصراع، عاد ملف سد النهضة الإثيوبي إلى دائرة الاهتمام الأمريكي مجددًا، مثيرًا تساؤلات واسعة حول دوافع هذا التحرك وتوقيته.

 فبين اعتبارات الأمن الإقليمي وصراع المصالح الدولية في القرن الإفريقي وحوض النيل، يبرز الدور الأمريكي كعامل مؤثر في مسار الأزمة.

 وفي هذا السياق، يقدم أستاذ السياسة سعيد الزغبي قراءة تحليلية لأسباب عودة الملف إلى أجندة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كاشفًا أبعادًا سياسية واستراتيجية تتجاوز الجوانب الفنية والتنموية للسد.

عودة مفاجئة لملف سد النهضة إلى الأجندة الأمريكية

قال أستاذ السياسة سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن عودة ملف سد النهضة إلى أجندة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يمكن فهمها بمعزل عن مجموعة من الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية المرتبطة بإعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحسابات النفوذ في منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل.

سد النهضة.. شاهد على تراجع الدور الأمريكي في إدارة النزاعات
 

وأوضح الزغبي، في تصريحات صحفية، أن سد النهضة يعد أحد أبرز الملفات العالقة التي تعكس تراجع الدور الأمريكي النسبي خلال السنوات الماضية في إدارة النزاعات الإقليمية، وهو ما يتناقض مع الخطاب السياسي الذي تبناه ترامب، والقائم على استعادة “الهيبة الأمريكية” وتقديم نفسه بوصفه صانع صفقات قادرًا على حل الأزمات المعقدة. وأضاف أن إعادة طرح الملف مجددًا تتيح لترامب فرصة الظهور كوسيط حاسم في نزاع طويل الأمد، بما يخدم صورته السياسية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأشار إلى أن عودة الاهتمام الأمريكي بالسد تأتي كذلك في سياق التنافس الدولي المتصاعد داخل القارة الإفريقية، لا سيما مع تنامي النفوذ الصيني والروسي في إثيوبيا ودول حوض النيل، مؤكدًا أن السد لم يعد مجرد مشروع تنموي إثيوبي، بل تحول إلى نقطة ارتكاز جيوسياسية تؤثر بشكل مباشر في توازنات القوى الإقليمية. 

ولفت إلى أن واشنطن ترى أن ترك الملف دون تدخل فعال يمنح القوى الدولية المنافسة مساحة أوسع لتعزيز نفوذها على حساب المصالح الأمريكية.

مخاوف أمريكية من تصعيد إقليمي بسبب أزمة المياه
 

وأكد الزغبي أن الملف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وعلى رأسهم مصر، موضحًا أن الإدارة الأمريكية، رغم انشغالها بملفات دولية أكثر سخونة، تدرك أن أي تصعيد أو عدم استقرار ناتج عن أزمة المياه في حوض النيل قد يفتح الباب أمام صراعات إقليمية أوسع، بما يهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وشرق المتوسط. 

وأضاف أن إعادة إحياء الملف تعكس محاولة استباقية لمنع تحول الخلاف الفني والقانوني إلى أزمة أمنية مفتوحة.

وتابع الزغبي أن إعادة طرح سد النهضة تحمل بعدًا تفاوضيًا بحتًا في عقلية ترامب السياسية، حيث يُمكن استخدام الملف كورقة ضغط متعددة الاتجاهات، سواء على إثيوبيا لدفعها نحو مزيد من المرونة التفاوضية، أو على مصر والسودان لإعادة تأطير الدور الأمريكي كضامن أو راعٍ لأي تسوية مستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتسق مع فلسفة “السياسة بالصفقات” التي ميزت إدارة ترامب.

قراءة براجماتية أمريكية تتجاوز البعد الإنساني والتنموي

واختتم سعيد الزغبي تصريحاته بالتأكيد على أن عودة سد النهضة إلى أجندة ترامب، رغم حالة التوتر الدولي الراهنة، لا تعكس أولوية إنسانية أو تنموية بقدر ما تعكس قراءة أمريكية براجماتية ترى في الملف مدخلًا لاستعادة النفوذ وضبط التوازنات الإقليمية، ومنع انزلاق منطقة حيوية إلى صراع مفتوح قد تتجاوز تداعياته حدود القارة الإفريقية



 

سد النهضة حق الشعب من المياه أثيوبيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة سد النهضة

