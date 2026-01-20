قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
بـ 50 جنيه فقط.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السمك
جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل
6499 فرصة عمل في القطاع الخاص.. ووظائف لذوي الهمم
بتقنيات الذكاء الاصطناعي.. وزارة العمل تطلق الحملة القومية "اشتغل صح"

مفاهيم العمل
مفاهيم العمل
حنان توفيق

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح» تحت شعار "اعرف حقك والتزم بواجبك"، والتي تُعد أول حملة توعوية متكاملة للوزارة يتم تنفيذها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى البصري والإعلامي التوعوي،  في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المواطنين.

تهدف الحملة إلى نشر الوعي بحقوق وواجبات كلٍ من العامل وصاحب العمل، وترسيخ ثقافة العمل السليم وفقًا لقانون العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأهمية التدريب المهني ورفع مهارات العمالة، فضلًا عن دعم فرص العمل داخل وخارج مصر، وتعزيز الالتزام بتطبيق بالقانون، وغيرها من الملفات التي تسهم في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل، وتدعم زيادة الإنتاج والاستثمار.

تعتمد الحملة على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد التوعوية المرئية والرقمية، بما يتيح تقديم رسالة مبسطة ومؤثرة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة فئة الشباب والعمالة في مختلف القطاعات.


العامل وصاحب العمل يمثلان ضلعين أساسيين في منظومة العمل، ولا يمكن تحقيق إنتاج حقيقي أو استقرار في سوق العمل دون وضوح الحقوق والواجبات، ومن هنا يأتي دور الدولة في استكمال هذا التوازن من خلال التوعية والتنظيم.

الذكاء الاصطناعي وزارة العمل الحملة القومية اشتغل صح اعرف حقك والتزم بواجبك

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

