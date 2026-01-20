تفاصيل الملتقى العربي لفنون العرائس.. 10 عروض في 3 أيام

كشف غنام غنام، مخرج فلسطيني ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المسرح العربي، تفاصيل الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة، موضحة أن هذه الدورة الخامسة وأقيمت الثانية منه في القاهرة عام 2015.

وقال غنام خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الملتقى توقف منذ أزمة كورونا قبل أن يتم استئنافه هذا العام بالقاهرة بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

وأكد غنام غنام، مخرج فلسطيني ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المسرح العربي، أن المهرجان يعتبر موعدًا مهمًا للعرائسيين العرب لإعادة الحياة لهذه الفنون الجميلة التي تعتبر فنونًا أدائيًا.

واختتم أن الفنون المجاورة مثل الحكي إلى جانب عروض متعددة من تونس والجزائر والمغرب والعراق، موضحًا أنه سيتم تقديم 10 عروض على مدار 3 أيام، يحتضنها مسرح القاهرة للعرائس، مسرح متروبول، الحديقة الثقافية في السيدة زينب.

