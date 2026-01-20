تخفيضات 50%.. 60 أتوبيسًا «استثنائيًا» لنقل جمهور معرض الكتاب من ميادين القاهرة الكبرى

كشف الدكتور عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة من توفير وسائل النقل العام بنطاق القاهرة الكبرى، فقد وجه محافظ القاهرة بتوفير أتوبيسات نقل عام لمعرض الكتاب الذي تبدأ فعالياته يوم الخميس المقبل.



وتابع الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توفير 60 أتوبيسًا على 7 خطوط لنقل الجمهور من مختلف المناطق من الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن المناطق التي تشهد أتوبيسات معرض الكتاب هي عبد المنعم رياض، رمسيس، غمرة، المظلات، العباسية، الأميرية، دوران شبرا، ميدان الجيزة، والأميرية، وذلك من أجل التسهيل على المواطن وتقديم خدمة لمعرض الكتاب من خلال خدمة نقل سهلة ورخيصة.



واختتم الدكتور عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن المواعيد الرسمية لهذه الأتوبيسات من العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً كل يوم ما عدا الخميس والجمعة يمتد العمل لمدة ساعة إضافية، موضحًا أن سعر التذكرة انخفضت من 20 جنيهًا العام الماضي إلى 10 جنيهات العام الحالي.

