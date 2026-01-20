قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة "سلطان كودارات" الفلبينية
منتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا
سياسات ترامب تثير القلق الأوروبي.. وجرينلاند وأوكرانيا تشعلان توترا مع الحلفاء
كل ما تريد معرفته عن تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية"
تخفيضات 50%.. 60 أتوبيسًا «استثنائيًا» لنقل جمهور معرض الكتاب من ميادين القاهرة الكبرى
الوزير: مليار دولار استثمارات كيماويات و291 مليونًا لإطارات السيارات.. وطرح 3 رخص أسمنت جديدة
دعاء اليوم الأول من شعبان.. احرص عليه بين الأذان والإقامة
بعد بوتين.. ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى مجلس السلام في غزة
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
توك شو

تخفيضات 50%.. 60 أتوبيسًا «استثنائيًا» لنقل جمهور معرض الكتاب من ميادين القاهرة الكبرى

النقل العام
النقل العام
البهى عمرو

كشف الدكتور عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة من توفير وسائل النقل العام بنطاق القاهرة الكبرى، فقد وجه محافظ القاهرة بتوفير أتوبيسات نقل عام لمعرض الكتاب الذي تبدأ فعالياته يوم الخميس المقبل.


وتابع الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توفير 60 أتوبيسًا على 7 خطوط لنقل الجمهور من مختلف المناطق من الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن المناطق التي تشهد أتوبيسات معرض الكتاب هي عبد المنعم رياض، رمسيس، غمرة، المظلات، العباسية، الأميرية، دوران شبرا، ميدان الجيزة، والأميرية، وذلك من أجل التسهيل على المواطن وتقديم خدمة لمعرض الكتاب من خلال خدمة نقل سهلة ورخيصة.


واختتم الدكتور عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن المواعيد الرسمية لهذه الأتوبيسات من العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً كل يوم ما عدا الخميس والجمعة يمتد العمل لمدة ساعة إضافية، موضحًا أن سعر التذكرة انخفضت من 20 جنيهًا العام الماضي إلى 10 جنيهات العام الحالي.
 

معرض الكتاب الدكتور عصام الشيخ هيئة النقل العام

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

العرائس

تفاصيل الملتقى العربي لفنون العرائس.. 10 عروض في 3 أيام

العرائس

غدا افتتاح الدورة الـ5 لملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

صورة ارشيفية

برنامج الأغذية العالمي: الوضع الغذائي في قطاع غزة شديد الهشاشة

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

