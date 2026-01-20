60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات

أكد الدكتور عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن هيئة النقل العام توفر وسائل نقل بنطاق القاهرة الكبرى، وأن محافظ القاهرة وجه بتوفير وسائل النقل لتسهيل عمليات نقل المواطنين لمعرض الكتاب 2026، الذي سفتح أبوابه يوم الخميس المقبل.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب أن الهيئة قامت بتوفير 60 اتوبيس للعمل على 7 محاور، لنقل المواطنين للمعرض من رمسيس والتحرير، والميادين الرئيسية.

وأشار إلى أن ما يتم هدفه توفير وسائل نقل أمنة، وبأسعار مخفضة، وأنه الهيئة ستقوم بنشر أماكن تواجد الاتوبيسات، وأن تلك الاتوبيسات مختلفة عن الاتوبيسات الأخرى.

وأوضح أن كل اتوبيس سيكون له خط سير، وأن العمل سيكون من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، ويومي الجميس والجمعة سيكون العمل لـ 9 مساء.

10 جنيه بدل 20 جنيه

ولفت إلى أن سعر التذكرة في العام الماضي كان بـ 20 جنيه، وأنه خلال هذا العام سيكون سعر التذكرة 10 جنيهات، وأن هذه الأسعار تعتبر مخفضة بنسبة كبيرة.

وأوضح أنه في حالة زيادة الاقبال على المعرض، سيتم الدفع بعدد جديد من الاتوبيسات بخلال الـ 60 اتوبيس، فهناك متابعة مستمرة لما يحدث.