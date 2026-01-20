يطبع لأول مرة.. "تقرير البِيَلِي على صُغْرَى الصُّغْرَى" ضمن إصدارات الأزهر في الدورة الـ57 لمعرض الكتاب

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره كتاب "تقرير البِيَلِي على صُغْرَى الصُّغْرَى"، بقلم العلامة أحمد البيليِّ العَدَوِيِّ الصَّعِيدِيِّ المالِكِيِّ، المتوفي سنة (1213هـ)، يُطبع لأول مرة، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وقد أملى المؤلِّفُ هذه التقريرات على «صغرى الصغرى» للعلامة السنوسي، وتتميَّز هذه التقريرات بحُسنِ السَّبك والعرض، وبجودة النقد والتعقُّب، وبدِقَّة الاستنتاج.

كما يتميز المؤلِّف بأنه من أولئك الذين يُقرِّبون المعاني بأيسر عبارة دون إغرابٍ أو تعقيدٍ.

ويتناول الكتاب أقسام الحكم العقلي مفصلًا الواجب في حقِّ الله تعالى والمستحيل والجائز، وكذا في حقِّ الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وبيَّن اشتمال كلمة التوحيد على جميع العقائد، كل أولئك بأسلوب سهل قريب.

ومن أهم موارد المؤلف في تقريراته: شيخه العلامة أحمد السجاعي الشافعي الأحمدي، وشيخ مشايخه العلامة أحمد الملوي الشافعي الشاذلي، والعلامة السنوسي.

جديرٌ بالذكر أن المؤلف قد تقلَّدَ مشيخةَ «رُوَاق الصعايدة» بالجامع الأزهرِ بعدَ وفاةِ الشيخ أحمد الدردير سنة (1201هـ).

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.