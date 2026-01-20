يطبع لأول مرة.. "تقرير البِيَلِي على صُغْرَى الصُّغْرَى" ضمن إصدارات الأزهر في الدورة الـ57 لمعرض الكتاب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة "سلطان كودارات" الفلبينية
منتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا
سياسات ترامب تثير القلق الأوروبي.. وجرينلاند وأوكرانيا تشعلان توترا مع الحلفاء
كل ما تريد معرفته عن تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية"
تخفيضات 50%.. 60 أتوبيسًا «استثنائيًا» لنقل جمهور معرض الكتاب من ميادين القاهرة الكبرى
الوزير: مليار دولار استثمارات كيماويات و291 مليونًا لإطارات السيارات.. وطرح 3 رخص أسمنت جديدة
دعاء اليوم الأول من شعبان.. احرص عليه بين الأذان والإقامة
بعد بوتين.. ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى مجلس السلام في غزة
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ديني

يطبع لأول مرة.. "تقرير البِيَلِي على صُغْرَى الصُّغْرَى" ضمن إصدارات الأزهر في الدورة الـ57 لمعرض الكتاب

الكتاب الجديد
الكتاب الجديد
عبد الرحمن محمد

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره كتاب "تقرير البِيَلِي على صُغْرَى الصُّغْرَى"، بقلم العلامة أحمد البيليِّ العَدَوِيِّ الصَّعِيدِيِّ المالِكِيِّ، المتوفي سنة (1213هـ)، يُطبع لأول مرة، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وقد أملى المؤلِّفُ هذه التقريرات على «صغرى الصغرى» للعلامة السنوسي، وتتميَّز هذه التقريرات بحُسنِ السَّبك والعرض، وبجودة النقد والتعقُّب، وبدِقَّة الاستنتاج.

 كما يتميز المؤلِّف بأنه من أولئك الذين يُقرِّبون المعاني بأيسر عبارة دون إغرابٍ أو تعقيدٍ.

ويتناول الكتاب أقسام الحكم العقلي مفصلًا الواجب في حقِّ الله تعالى والمستحيل والجائز، وكذا في حقِّ الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وبيَّن اشتمال كلمة التوحيد على جميع العقائد، كل أولئك بأسلوب سهل قريب.

ومن أهم موارد المؤلف في تقريراته: شيخه العلامة أحمد السجاعي الشافعي الأحمدي، وشيخ مشايخه العلامة أحمد الملوي الشافعي الشاذلي، والعلامة السنوسي.

جديرٌ بالذكر أن المؤلف قد تقلَّدَ مشيخةَ «رُوَاق الصعايدة» بالجامع الأزهرِ بعدَ وفاةِ الشيخ أحمد الدردير سنة (1201هـ).

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر معرض القاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب تقرير البِيَلِي جناح الأزهر

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل "جوي أووردز".
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

