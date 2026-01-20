كل ما تريد معرفته عن تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية"

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة INCOME للخدمات الهندسية، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع على الدعم الكبير والاهتمام الخاص الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذا المشروع القومي، مشددًا على أنه يمثل نقلة نوعية في مجالات الرعاية الطبية، البحث العلمي، والتدريب الطبي المتقدم، ويحتل أولوية قصوى ضمن أجندة عمل الوزارة.

رفع كفاءة ومستوى الخدمات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة من خلال هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، إلى جانب تعزيز جودة التدريب السريري والأكاديمي للكوادر الطبية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتقدم في الأعمال الإنشائية مع شركة INCOME، مع التأكيد على حرص الشركة على تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة توفير التمويل المطلوب لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، مع تعزيز التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير المنظومة الصحية المصرية.