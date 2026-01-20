قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة "سلطان كودارات" الفلبينية
منتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا
سياسات ترامب تثير القلق الأوروبي.. وجرينلاند وأوكرانيا تشعلان توترا مع الحلفاء
كل ما تريد معرفته عن تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية"
تخفيضات 50%.. 60 أتوبيسًا «استثنائيًا» لنقل جمهور معرض الكتاب من ميادين القاهرة الكبرى
الوزير: مليار دولار استثمارات كيماويات و291 مليونًا لإطارات السيارات.. وطرح 3 رخص أسمنت جديدة
دعاء اليوم الأول من شعبان.. احرص عليه بين الأذان والإقامة
بعد بوتين.. ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى مجلس السلام في غزة
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
كل ما تريد معرفته عن تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية"

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة INCOME للخدمات الهندسية، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع على الدعم الكبير والاهتمام الخاص الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذا المشروع القومي، مشددًا على أنه يمثل نقلة نوعية في مجالات الرعاية الطبية، البحث العلمي، والتدريب الطبي المتقدم، ويحتل أولوية قصوى ضمن أجندة عمل الوزارة.

رفع كفاءة ومستوى الخدمات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة من خلال هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، إلى جانب تعزيز جودة التدريب السريري والأكاديمي للكوادر الطبية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتقدم في الأعمال الإنشائية مع شركة INCOME، مع التأكيد على حرص الشركة على تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة توفير التمويل المطلوب لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، مع تعزيز التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

