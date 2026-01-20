معهد التخطيط ينجح في تجديد 4 "أيزو" ويحصل على مواصفتين جديدتين

أعلن فريق المراجعة الخارجية منح معهد التخطيط القومي ، تجديداً لأربع شهادات مواصفات دولية للجودة، مع الموافقة على منحه شهادتين جديدتين لأول مرة، وذلك في ختام فعاليات عملية المراجعة الخارجية.

تم إعلان القرارات بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ونواب رئيس المعهد، والأمين العام، وكافة القيادات الإدارية وأعضاء وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالمعهد.

تمت المراجعة من خلال "مكتب خدمات الجودة للشرق الأوسط وأفريقيا QCS" المرخص، وبإشراف المهندس نادر شديد، المدير العام للمكتب. وتولى فريق خبراء متخصص برئاسة الدكتور مهندس إسماعيل ناجي، وعضوية 9 خبراء دوليين في مجال الجودة، مراجعة كافة أنشطة النظام المتكامل للجودة بالمعهد، بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالمعهد.

وبناءً على نتائج التدقيق والمراجعة الشاملة، أصدر الفريق قرارين تاريخيين:

أولاً: تجديد منح المعهد أربع شهادات دولية هي:

شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).

المواصفة الدولية لإدارة المؤسسات التعليمية والبحثية (ISO 21001:2018).

المواصفة الدولية للصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018).

المواصفة الدولية لنظام الإدارة البيئية (ISO 14001:2015).

ثانياً: منح المعهد شهادتين جديدتين للمرة الأولى:

المواصفة الدولية للحوكمة (ISO 37000:2021).

المواصفة الدولية لنظام إدارة المعرفة (ISO 30401:2018).

يعكس هذا النجاح التزام معهد التخطيط القومي بتطبيق أعلى المعايير العالمية في التميز المؤسسي، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المعرفة، بما يخدم أهدافه البحثية والتنموية ويدعم مسيرة التحول الرقمي والاستدامة داخل المعهد.