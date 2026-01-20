تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على الأرصفة يبلغ (8) سفن وتم تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و(1293) شاحنة، و(112) سيارة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ـ في بيان اليوم ـ أن حركة الواردات شملت (4000) طن بضائع و(567) شاحنة و(61) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (15000) طن بضائع و(726) شاحنة و(51) سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين PELAGOS Express والحرية..بينما غادرت السفينتان Alcudia Express ، و Pan LiLi، فيما شهد ميناء نويبع تداول (4300) طن بضائع و(372) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1950 راكبا.