محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات

أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي غرب، بإزالة الخطورة الداهمة والأجزاء العالقة بالعقار رقم 84 شارع الأزهري بمنطقة كرموز والصادر بشأنه قرار هدم من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بالحي، وإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بواجهة العقار رقم 69 شارع ابن الهائم.

وتابعت إدارة الرصد البيئي بالحي، رفع الأنقاض والأتربة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لفتح الطرق وتسيير حركة المارة وعدم تكدس السيارات.

وتهيب رئاسة حي غرب، بالمواطنين والملاك سرعة تنفيذ قرارات الترميم والهدم الصادرة للعقارات من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة.



وفي سياق متصل، نفذ حي وسط بالإسكندرية، حملة بعدة مناطق بالحي لإزالة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق والقضاء على ظاهرة الإعلانات العشوائية وتقنين أوضاعها، وتم إزالة 9 إعلانات مخالفة، وتحرير 8 إخطارات لمحال لاستكمال المستندات لاستخراج التراخيص بوضع الإعلانات.

