قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي غرب، بإزالة الخطورة الداهمة والأجزاء العالقة بالعقار رقم 84 شارع الأزهري بمنطقة كرموز والصادر بشأنه قرار هدم من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بالحي، وإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بواجهة العقار رقم 69 شارع ابن الهائم.

وتابعت إدارة الرصد البيئي بالحي، رفع الأنقاض والأتربة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لفتح الطرق وتسيير حركة المارة وعدم تكدس السيارات.

وتهيب رئاسة حي غرب، بالمواطنين والملاك سرعة تنفيذ قرارات الترميم والهدم الصادرة للعقارات من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة.


وفي سياق متصل، نفذ حي وسط بالإسكندرية، حملة بعدة مناطق بالحي لإزالة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق والقضاء على ظاهرة الإعلانات العشوائية وتقنين أوضاعها، وتم إزالة 9 إعلانات مخالفة، وتحرير 8 إخطارات لمحال لاستكمال المستندات لاستخراج التراخيص بوضع الإعلانات.
 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد الأجهزة التنفيذية بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات سلامة المواطنين والممتلكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

نائب مفتي الهند: أخلاقيات المهن ضرورة ملحّة في عصر الذكاء الاصطناعي

كتاب "تأويل الآيات المشكلة والأخبار وبيانها"

تراث المدرسة الأشعرية.. "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الكتاب الجديد

يطبع لأول مرة.. "تقرير البِيَلِي على صُغْرَى الصُّغْرَى" ضمن إصدارات الأزهر في الدورة الـ57 لمعرض الكتاب

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد