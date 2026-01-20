تحويلات مرورية لمدة 48 ساعة بمحور الشهيد بالقاهرة الجديدة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه عن طريق الغلق الكلى لمحور الشهيد فى المتجه إلى ميدان محمد ذكى بالوصلة من أسفل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد وحتى محطة وقود شيل أوت.. لمدة 48 ساعة إبتداءً من الساعة 6 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2026.

وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

- تحويل حركة المركبات للإتجاه الآخر (القادم من ميدان محمد ذكى تجاه أسفل كوبرى الأسمرات) ليعمل بنظام الإتجاهين بفاصل نيوجيرسى مع تنفيذ فتحة دخول وخروج بجزيرة المنتصف لمرور المركبات.

- الغلق الكلى لمنزل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد القادم من المقطم إتجاه محور الشهيد إتجاه ميدان محمد ذكى وإستكمال حركة المركبات إتجاه محور محمد على فهمى فالطريق الدائرى.

- الغلق الكلى لمنزل كوبرى تقاطع محور سميرة موسى مع محور الشهيد القادم من محور محمد على فهمى إتجاه محور الشهيد إتجاه ميدان محمد ذكى لإستكمال السير بمحور سميرة موسى والدوران والعودة إتجاه محور محمد على فهمى فالطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





